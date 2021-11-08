شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيكره اللبن؟ ضيفى هذه الأطعمة البديلة الغنية بالكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الأمهات لدعم النظام الغذائى لأطفالهن بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم من أجل نمو أفضل، من فيتامينات ومعادن وغيرها، ومن بين العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الكالسيوم، خاصة أنه ضرورى لبناء العظام وتقوية الأعصاب، ولأن الحليب هو مصدر أساسى للكالسيوم، إلا أن الكثير من الأطفال يرفضون تناوله.

يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والمعادن الأخرى، فهو ليس دائمًا المفضل لدى الأطفال، فقد يتجنبه البعض بسبب الحساسية أو لأنهم لا يحبونه، لذلك فإن هناك الكثير من الخيارات غير المتعلقة بمنتجات الألبان غنية بالكالسيوم أيضًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فول الصويا

فول الصويا غنى بالكالسيوم والبوتاسيوم وهما صحيان للغاية ويمكن تضمينه في النظام الغذائي بعدة طرق.

الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ والخس تساعد أيضًا في تلبية مستويات الكالسيوم الموصى بها لأطفالك، حيث يجب أن يتناول الأطفال هذا النوع من الخضار مرتين يوميًا.

البرتقال

هل تعلم أن البرتقال من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وهو شيء يحب الكثير من الأطفال تناوله، ولكن عند إعداد عصير البرتقال يفضل عدم إضافة الكثير من السكر.

دقيق الشوفان

الشوفان غني بفيتامينات ب، وهو مصدر غني بالكالسيوم أيضًا، كما يعشق الكثير من الأطفال تناوله، جربِ تحضيره مع إضافة حليب الصويا أو حليب اللوز للحصول على فوائد إضافية.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على ما يصل إلى 60-100 مجم من الكالسيوم في وجبة واحدة، لذلك من الممكن تقديمها لأطفالك للحصول على الجرعة الموصى بها من الكالسيوم يوميًا، كما يمكن تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.

أضفِ الأطعمة الغنية بفيتامين "د" إلى نظامهم الغذائي

تعد الحفاظ على مستويات فيتامين "د" الموصى بها فى الجسم أمر ضروري لتخزين الكالسيوم وامتصاصه، وبصرف النظر عن أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيسى لفيتامين "د"، يجب تضمين الأطعمة الصحية الغنية بهذا الفيتامين إلى النظام الغذائي لأطفالك، مثل المأكولات البحرية والبيض.