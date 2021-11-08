شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس بسرعة.. أضف الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية لنظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية شعبية كبيرة مؤخرًا لقدرتها على تسريع عملية إنقاص الوزن، وتشير إلى العناصر التي تستهلك طاقة أثناء هضمها أكثر من كمية الطاقة التي تقدمها للجسم، بمعنى أن تكلفة السعرات الحرارية لهضم هذه المواد الغذائية ستكون أكبر مما تقدمه، خاصة أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمياه ونحتاج إلى مزيد من الطاقة لهضمها، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي:

الكرفس

يحتوي على 16 كيلو كالوري/100 جرام، حيث أنه غني بالألياف غير المهضومة وفيتامين أ وسى وحمض الفوليك، وهو من أكثر المواد الغذائية السلبية شيوعًا.



الكرفس

التوت

يحتوي التوت الملون مثل العنب البري والفراولة عادةً على 32 كيلو كالوري فقط لكمية نصف كوب، يطلق على التوت من الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية لمحتواه المنخفض من السكر بجانب أنه غنى بالبروتين ومضادات الأكسدة التي تحمينا من مختلف أنواع السرطان.

الطماطم

يحتوي على 19 كيلو كالوري/100 جرام، بصرف النظر عن محتواها المائي، فهي مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، كما تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمى من سرطان الجلد.



الطماطم

الجزر

تحتوي على 41 كيلو كالوري/100 جرام، محتواه من فيتامين أ مفيد للعيون، كما يحافظ يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول بفضل محتواه من الألياف، مما يساعد في إنقاص الوزن.



الخيار

الخيار

يحتوي على 15 كيلو كالوري/100 جرام، يحتوى على نسبة عالية من الماء وهي رائعة لإرضاء العطش مع توفير جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية، وهو مفيد لمرضى متلازمة القولون العصبي والسكري.



البطيخ

البطيخ

يحتوي على 30 كيلو كالوري/100 جرام، وهو مفيد لصحة القلب، كما يحافظ على رطوبة الجسم، وينظم ضغط الدم، ويحمى من فقر الدم، ويُعزز المناعة، فهو غنى بفيتامينات أ، ب 6، سى جنبًا إلى جنب مع اللايكوبين المعزز للمناعة.

التفاح

يوفر التفاح 52 كيلو كالوري/100 جرام، ويحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والألياف، بما يساعد في إنقاص الوزن وتعزيز الأداء الإدراكي، والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

البروكلي

يحتوي البروكلي على 34 كيلو كالوري/100 جرام، حيث أن محتواه من فيتامين أ يحسن الرؤية، بجانب الكالسيوم والفوسفور وفيتامين K الضروري لنمو العظام بشكل صحي، كما يساعد الحديد وحمض الفوليك على منع فقر الدم، كما أنه مهم لنمو الدماغ.