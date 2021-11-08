شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يمكن إعطاء لقاح كورونا والأنفلونزا فى آن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور قمرول حسن، رئيس وحدة التمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وشلل الأطفال بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية اليوم، إن تناول لقاح الأنفلونزا، ولقاح كورونا معًا آثار قلقا حول العالم، مشيرًا إلى أن تطبيق برنامج لقاح كورونا مع لقاح الأنفلونزا يضمن التباعد بين اللقاحين، ولكن لا يوجد مخاطر من تناول اللقاحين معا، بحيث يمكن تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، ولقاح كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاحين يمكن تلقيهما فى آن واحد وفى نفس الوقت.

وأضاف، انه يمكن التوصية باخذ كل لقاح فى ذراع مختلفة وليس فى نفس الذراع، موضحًا أنه ما زال العمل جاريًا لتقديم المزيد من الادلة.

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ان الوضع الوبائى يختلف من بلد لاخر موضحة أن الإجراءات الاحترازية لابد من الحرص عليها حيث إن الوضع الوبائى هو الذى يحدد الاجراءات الاحترازية مثل مدى فتح المدارس وفتح المجتمعات وعلى مستوى الشخصى لابد من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وضرورة غسل اليدين ، مشيرة إلى أن ارتفاع الاصابات نتيجة عدم اتباع الاجراءات الاحترازية وعدم التعقيم .

وأضافت أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية حتى إذا أخذت التطعيم.