شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توافق على 8 لقاحات لفيروس كورونا آمنة وفعالة ضد التحورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور قمرول حسن، رئيس وحدة التمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وشلل الأطفال بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية اليوم، نحن نعرف أن هناك بعض الفئات تواجه بعض المخاطر والصحة العالمية وضعت خارطة طريق للفئات المعرضين للخطر للإصابة بفيروس كورونا وهم الأولى فى الحصول على اللقاح.

وأشار، إلى أنه فى البلدان التى وصلت فيها التمنيع إلى 70 % هناك دول أخرى نسبة التلقيح فيها بلغت 10% فقط، فهناك بعض البلدان تعانى من عدم وجود لقاحات، ولابد من تحقيق العدل فى اللقاحات، مشيرًا إلى أن السماح بلقاح فايزر للأطفال بناء على بيانات الشركة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت 8 لقاحات لفيروس كورونا حتى الآن، بناء على الفعالية والأمان.

وأوضح ، أن الجرعات المعززة ننصح بها للفئات من كبار السن وبعض الفئات الضعيفة وليس لجميع السكان، مشيرًا إلى أنه على مستوى العالم لا تتوافر لدينا الجرعات الكاملة لنصل إلى هدف الــ 70% ، حيث قد يحصل البعض على الجرعتين والشخص الآخر لا يستطيع ان يحصل على جرعة واحدة وبالتالى فان تناول جرعة معززة يحرم الآخرين من تلقى اللقاح لذلك فإن الجرعة المعززة لم توضع ضمن توصيات المنظمة، ويمكن إعطاؤها لاصحاب المناعة الضعيفة فقط.

من جانبها قالت الدكتورة سمر الفقي، المسئولة التقنية، للمبادرات المجتمعية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، لابد للمجتمع من دور كبير فى عدم نشر الشائعات.

وأشار الدكتور عبد الناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، لدينا 8 لقاحات واثبتت فعاليتها وترصد منظمة الصحة العالمية تاثير هذه اللقاحات على المرض والتحورات مثل دليتا وبيتا، مؤكدًا ضرورة اخذ اللقاحات، موضحًا أن الدول التى تلقت اللقاحات كانت نسب الاصابة والوفيات قليلة .

واوضح، أن الشخص الذى تلقى اللقاح واصيب بالفيروس كان الفيروس خفيفا ولا يؤدى إلى الدخول إلى المستشفى، موضحا انه لابد لوسائل الاعلام ان تساعدنا فى الرصد وعدم نشر الاشعات.

وأشار الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، إلى أن هناك انخفاضًا فى عدد الحالات بنسب 13.6% فى إقليم شرق المتوسط خلال الاسابيع الماضية، موضحًا أنه يجب ان نتحكم فى المستوى الوبائى للدول بالإقليم والاستمرار فى خفض الاصابات والوفيات.

وأكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، اننا نهدف إلى تحقيق تلقيح 70% من السكان العام المقبل، مشيرة الى ان اللاقحات متوافرة فى بلدان شرق المتوسط، ولابد من الترغيب فى تلقى لقاح كورونا وعدم الترهيب.