شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:16.4 مليون إصابة و300 ألف وفاة بكورونا في إقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، حول مستجدات جائحة كورونا، ودور المجتمعات في احتواء الجائحة في إقليم شرق المتوسط، حيث يسلط المؤتمر الضوء على آخر مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على دور المجتمعات في احتواء الجائحة.

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، حتى يوم أمس أبلغ إقليم شرق المتوسط عن إصابة 16.4 مليون حالة، ووفاة 300 ألف شخص منذ بداية جائحة كورونا، عدد الحالات عالميًا بدا فى الارتفاع، موضحًا أنه فى اقليم شرق المتوسط هناك دراسة أجريت تبين أن 66% من المستجيبين أفادوا ارتداء الكمامات، وأفاد نصف المستجيبين التزامهم بالتباعد الاجتماعى، موضحًا أنه يجب اتباع كل الاجراءات الاحترازية وليس بعضها، ويمكن الاطلاع على جميع الإرشادات من خلال منصات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه تم توفير 419 مليون جرعة باقليم شرق المتوسط، وأصبح 14 بلدًا على الطريق الصحيح لتحقيق غاية تلقيح السكان، بالرغم من وجود عدة بلدان منها لم تلتزم بالتقليح نتيجة عدم الانصاف فى اللقاحات، وعدم توفير الخدمات الصحية ، موضحًا أن هناك قبول للقاحات، وهناك 80% يقبلون على اللقاحات، وثلث اللقاحات من مرفق كوفاكس للبدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال، إن متحور دلتا أدى إلى انتشار واسع لفيروس كورونا على مستوى العالم، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ما أدى الى زيادة عدد الحالات.

شارك في المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور قمرول حسن، رئيس وحدة التمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وشلل الأطفال، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة سمر الفقي، المسئولة التقنية، للمبادرات المجتمعية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وعلى صعيد آخر كشف الدكتور سكوت جوتليب، رئيس هيئة الأغذية والأدوية الغذاء السابق، إن جائحة كورونا يمكن أن تنتهي في الولايات المتحدة بحلول يناير مع وصول حبوب فايزر وميرك المضادة للفيروسات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" لقد بشر بالأقراص المضادة للفيروسات التي طورتها شركتا فايزر وميرك Pfizer وMerck، والتي، عندما وافقت عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، ستكون أدوات جديدة لمكافحة وباء كورونا.

أضاف: جوتليب أيضًا أنه يتوقع أن يصبح كورونا مرضًا مستوطنًا في الشهرين المقبلين، وهذا يعني دائمًا أنه ينتشر ولكن بمعدلات منخفضة.

وقالت الصحيفة، يعتقد المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) إن جائحة كورونا قد ينتهي بحلول بداية العام المقبل.