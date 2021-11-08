شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتحب الحليب؟.. جرب هذه الأطعمة للحصول على الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم هو لبنة بناء جسم الإنسان، حيث يحتوى الجسم على الكالسيوم أكثر من أي معدن آخر، والكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم هي 1000 مجم يوميًا لمعظم البالغين، بالرغم أن النساء فوق سن الخمسين وكل شخص فوق 70 عامًا يجب أن يحصل على 1200 مجم يوميًا من الكالسيوم، بينما يُنصح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 18 عامًا بتناول 1300 مجم يوميًا، وإذا كنت لا تحب الحليب يمكنك الحصول على الكمية الموصى بها من الكالسيوم بعض الأطعمة الأخرى الغنية به، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفاصوليا الحمراء

100 جرام من الفاصولياء النيئة تحتوي على 140 مجم من الكالسيوم الذي يعتبر مفيدًا للجسم، ويُقترح غليها قبل تناولها لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي.



الفاصوليا الحمراء

اللوز

يحتوي 100 جرام من اللوز على 60 مجم من الكالسيوم ويحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ، وهو أمر جيد لنمو الجسم.



اللوز

التين

تحتوي 8 حبات من التين على 241 مجم من الكالسيوم، وإذا تم تناوله بشكل منتظم فإنه يساعد في الحفاظ على صحة العظام.



التين

بذور زهرة عباد الشمس

يحتوي كوب واحد من حبات بذور عباد الشمس على 109 مجم من الكالسيوم وهذه البذور غنية أيضًا بالمغنيسيوم، مما يساعد على موازنة تأثيرات الكالسيوم في الجسم.



السمسم

بذور السمسم

يُنصح بتناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم يوميًا، حيث تضيف 88 مجم من الكالسيوم لاحتياجاتك الغذائية اليومية، كما أن بذور السمسم غنية أيضًا بالزنك والنحاس.



البروكلى

البروكلي

يحتوي كوب واحد من البروكلي على 87 مجم من الكالسيوم، كما أن تناول البروكلي بانتظام مفيد في الوقاية من سرطان المثانة والثدي والقولون والكبد والمعدة.