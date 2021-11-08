شكرا لقرائتكم خبر عن طفلي يعاني من القمل والصئبان ماذا أفعل؟.. الخل الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة إصابة الأطفال بالقمل من الأشياء المقززة والتي تنتشر عند دخول المدارس، وتسعي الأمهات في استخدام العديد من الحيل المخصصة للقضاء والتخلص علي هذه الأزمة.



الخل لعلاج القمل

ومن المعروف أن هذه الطفيليات تقوم بالتغذية علي الدم من فروة الرأس، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " eng-kibrisdoktor-" أفضل الطرق الشعبية البسيطة للقضاء علي القمل والصئبان، وهي وصفة الخل.

يعد استخدم الخل للقمل والصئبان من أفضل الخيارات والوصفات الشعبية، ولذا قومي بوضع نسب تساوي من الخل الأبيض مع الماء، اي ربع كوب من الخل وربع كوب من الماء، واخلطيهم جيدا، وضعيهم علي الشعر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، مع تغطية الشعر جيدا بأكياس بلاستك.

وبعد مرور المدرة المذكورة عليكي تمشيط الشعر جيدا، ثم القيام بغسلة جيدا للتخلص من رائحة الخل، ومشطيه مرة أخري.

وأكد التقرير ، أن الخل يعد من أفضل الخيارات لمكافحة الطفيليات ، ولذا فهو يساعد في التخلص من القمل والصئبان، ولكن يجب الاهتمام بنظافة المنزل وتغير الفرش وتهوية الأسرة تجنبا لوجود حشرات مرة أخري.