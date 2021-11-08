شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الأطعمة إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط دم.. أبرزها البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الناس من ارتفاع ضغط الدم، حيث يطلق عليه القاتل الصامت، لأن أعراضه غير واضحة وقد يستمر لفترة دون العلم به، وبصرف النظر عن أهمية الخضوع لفحص ضغط الدم بانتظام، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتريد تقليل المخاطر الناجمة عنه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

المخلل

المخلل هو إضافة لذيذة لأى وجبة لفتح الشهية، لكن المخللات تحتوي على الملح بكميات كبيرة وبالتالي يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تجنبها، خاصة أن الملح من الممنوعات في هذه الحالة.

الجبن

يحتوي بعض أنواع الجبن على مستويات عالية من الملح، لذلك يجب على مرض ضغط الدم المرتفع تجنبها.

المشروبات المحلاة بالسكر

تسبب المشروبات السكرية زيادة في الوزن وارتفاع في ضغط الدم أيضًا، حيث أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات المحلاة بالسكر أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لا يتناولونها.

البطاطس المقلية

عادة ما يتم إضافة الكثير من الملح والتوابل للبطاطس المقلية، خاصة في المحلات والمطاعم، مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم ويزيد بدوره من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

الكاتشب

الكاتشب غنى بالملح أيضًا، حيث تحتوي ملعقة واحدة على 190 مجم من الصوديوم، وعند إضافته للبطاطس المقلية، سينتهي بك الأمر بالحصول على الكثير من الملح، بما يضر صحتك خاصة إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم.

المياه المعدنية

يجب تجنب المياه المعدنية المعبأة التي تحتوي على أكثر من 200 مجم من الصوديوم لكل لتر.