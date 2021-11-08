شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قصور الغدة الدرقية عند الأطفال الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض قصور الغدة الدرقية من المشاكل الشائعة بين البالغين، ولكن الأطفال أيضًا معرضون بنفس القدر لهذه المشكلة الهرمونية، يمكن أن يؤثر اضطراب الغدد الصماء في الواقع على الأشخاص من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال وحديثي الولادة، فى هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض نقص نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال الصغار والمراهقين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

س: ما هو قصور الغدة الدرقية؟

يُشار إلى قصور الغدة الدرقية على أنه اضطراب في الغدد الصماء حيث لا تنتج الغدة الدرقية (الغدة على شكل فراشة الموجودة في أسفل الرقبة) ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية اللازم لعمل الجسم بشكل طبيعي.

قد يؤدي انخفاض كمية هرمونات الغدة الدرقية في الدم إلى إبطاء معدل نمو الطفل وحتى يؤدي إلى أعراض أخرى مثل التعب وزيادة الوزن والإمساك والتأخر المعرفي.

س: ما الذي يسبب قصور الغدة الدرقية عند الأطفال؟

يحدث قصور الغدة الدرقية في الغالب عند الأطفال عندما يعاني أحد أفراد الأسرة بالفعل من هذه الحالة والأطفال الذين لديهم آباء وأجداد وأشقاء يعانون من اضطرابات الغدد الصماء هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

والأصغر سنًا إما يولدون مصابين باضطراب الغدد الصماء أو يتطورون لاحقًا في مرحلة الطفولة في هذه الحالة ، لا تنتج الغدة الدرقية وتطلق ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويقلل من معدل النمو، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويجعل من الصعب تحمل الطقس البارد.

س: من هو الأكثر عرضة للخطر؟

الأطفال الذين يعانون من بعض الحالات الخاصة يكونون أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية في وقت لاحق من حياتهم يتضمن ذلك أمراض مثل:

-اضطراب الكروموسومات

-اضطراب في المناعة الذاتية

- قلة أو زيادة تناول اليود

-إصابة الغدة الدرقية

-إشعاع في الرأس والرقبة

-اضطراب الغدة الدرقية غير المُدار عند الأم أثناء الحمل

س: ما أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة؟

تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال حسب أعمارهم تختلف العلامات عند الأطفال حديثي الولادة عن الأطفال الأصغر سنًا. تظهر العلامات عند الأطفال حديثي الولادة بعد أسابيع أو شهور قليلة من ولادتهم. تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

اصفرار الجلد وبياض العينين

إمساك

قلة الشهية

جلد بارد

بكاء أقل

تنفس ثقيل

قلة النشاط



قصور الغدة الدرقية

س: ما أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال الصغار؟

في الأطفال الأصغر سنًا ، تتشابه علامات قصور الغدة الدرقية مع البالغين إلى حد ما يوجد:

النمو العقلي البطيء

شعر متقصف

وجه سمين

التعب

إمساك

جلد جاف

س: ما علاج قصور الغدة الدرقية للأطفال؟

تختلف طريقة علاج قصور الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة والأطفال الأصغر سنًا اعتمادًا على شدة الحالة، قد يصف الطبيب العلاج اليومي بهرمون الغدة الدرقية بالأدوية.

تذكر أنه من المهم الحصول على العلاج المناسب لقصور الغدة الدرقية للتحكم في الأعراض.

قد يؤدي عدم علاج قصور الغدة الدرقية إلى مشاكل في الجهاز العصبي أو تأخيرات في النمو.