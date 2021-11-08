شكرا لقرائتكم خبر عن هل طفلك مصاب بالسكر؟.. التاريخ العائلى والسمنة السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر عند الأطفال هو مرض مزمن يؤثر على طريقة معالجة جسمه للسكر (الجلوكوز)، ويتسبب الاضطراب في تراكم السكر بالدم ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يحدث داء السكري النوع الثاني بشكل أكثر عند البالغين، فكان يطلق عليه مرض السكري الذي يصيب البالغين، لكن داء السكري من النوع 2 لدى الأطفال ارتفع بنسبة كبيرة بسبب السمنة.

ويرجع السبب الدقيق لمرض السكري من النوع 2 غير معروف، لكن يبدو أن تاريخ العائلة وعلم الوراثة يلعبان دورًا مهمًا كما يبدو أن قلة النشاط وزيادة الدهون وخاصة الدهون حول البطن من العوامل المهمة.

ما هو واضح هو أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لا يمكنهم معالجة الجلوكوز بشكل صحيح نتيجة لذلك ، يتراكم السكر في مجرى الدم بدلاً من القيام بعمله الطبيعي في تغذية الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة الأخرى.

يأتي معظم السكر في أجسام الناس من الطعام الذي يأكلونه عندما يتم هضم الطعام ، يدخل السكر إلى مجرى الدم يتطلب نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم هرمون الأنسولين.

يأتي الأنسولين من غدة تقع خلف المعدة تسمى البنكرياس يطلق البنكرياس الأنسولين في الدم بعد أن يأكل الشخص.

عندما يدور الأنسولين ، فإنه يسمح للسكر بالدخول إلى الخلايا - مما يقلل من كمية السكر في مجرى الدم مع انخفاض مستوى السكر في الدم ، ينخفض ​​أيضًا إفراز الأنسولين من البنكرياس.

يتطور مرض السكري من النوع 2 عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين أو عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين ويمكن أن يتسبب تراكم السكر الناتج في مجرى الدم في ظهور أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

عوامل الخطر

لا يفهم الباحثون سبب إصابة بعض الأطفال بداء السكري من النوع 2 والبعض الآخر لا ، حتى لو كانت لديهم عوامل خطر مماثلة ومع ذلك ، فمن الواضح أن بعض العوامل تزيد من الخطر ، بما في ذلك:

-الوزن، تعد زيادة الوزن عامل خطر قوي للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال، فكلما زادت الأنسجة الدهنية لدى الأطفال ، خاصة حول البطن زادت مقاومة خلايا أجسامهم للأنسولين.

-الخمول، كلما كان طفلك أقل نشاطًا ، زاد خطر إصابته بمرض السكري من النوع ، و يساعد النشاط البدني طفلك على التحكم في وزنه ، ويستخدم الجلوكوز كطاقة ، ويجعل خلايا طفلك أكثر استجابة للأنسولين.

-تاريخ العائلة، يزداد خطر إصابة الأطفال بداء السكري من النوع 2 إذا كان أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بالمرض.

-العمر والجنس، يصاب العديد من الأطفال بداء السكري من النوع 2 في بداية سن المراهقة، المراهقات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 من المراهقين.