شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتاج إلى التوقف عن التدريبات بسبب ارتفاع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن هو سلاح رئيسي لارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد ، يمكن أن تكون التمارين الشاقة خطيرة.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يشير ارتفاع ضغط الدم إلى حالة يكون فيها ضغط تدفق الدم على الأوعية والشرايين مرتفعًا للغاية، وغالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه قاتل صامت، ولا يظهر عليه أعراض بارزة ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

هل يمكن أن تكون التمارين مميتة لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

يعد التمرين المعتدل الشدة 5 مرات في الأسبوع أمرًا ضروريًا للجميع ، خاصةً لكبار السن، على الرغم أن ممارسة الرياضة تساعد في الحفاظ على وزن صحي للجسم ، وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية ، وتؤخر التدهور المعرفي وقد يدعم إدارة مرض السكري.

من الناحية المثالية ، يوصي الخبراء بمزيد من التمارين لمرضى ارتفاع ضغط الدم لزيادة معدل ضربات القلب والحفاظ على صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. ومع ذلك ، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا ولم تكن معتادًا على الكثير من التمارين ، يوصي الخبراء بالذهاب إلى أدوية خفض ضغط الدم قبل الذهاب للتمارين، وينصح بهذا لأن ممارسة الرياضة ترفع ضغط الدم بشكل مؤقت.

ما هو شكل التمرين المثالي لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

تعتبر التمارين الهوائية مثالية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يركز هذا النوع من التمرين على صحة القلب والأوعية الدموية ، ويرفع معدل ضربات القلب خلال فترة من الوقت ويجعلك تشعر بضيق في التنفس، تشمل أفضل التمارين الهوائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

السباحة

الرقص

الهرولة

المشي

ابدأ تدريجيًا وقم بزيادة شدتك بمرور الوقت مع زيادة قدرتك على التحمل.

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم الانسحاب من الركض ورفع الأثقال المكثف لأن هذه التدريبات تأخذ أقصى جهد لنشاط قصير. لا يُنصح أيضًا بأنشطة مثل القفز بالمظلات والغوص.