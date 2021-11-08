شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على إصابتك بالسكتة الدماغية أبرزها الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة وتحدث عندما ينقطع أو ينخفض ​​تدفق الدم إلى جزء في الدماغ ، مما يمنع أنسجته الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، و تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة ، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، و يمكن أن يقلل الإجراء المبكر من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

إذا كنت أنت أو أي شخص آخر مصابًا بسكتة دماغية ، فعليك الانتباه بشكل خاص إلى الوقت الذي بدأت فيه الأعراض،و تكون بعض خيارات العلاج أكثر فاعلية عندما تُعطى بعد وقت قصير من بدء السكتة الدماغية.

تتضمن علامات السكتة الدماغية وأعراضها ما يلي:

-مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون،و قد تشعر بالارتباك ، أو تلهث بكلماتك أو تجد صعوبة في فهم الكلام.

-شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، قد تصاب بخدر مفاجئ أو ضعف أو شلل في وجهك أو ذراعك أو ساقك،و غالبًا ما يؤثر هذا على جانب واحد فقط من جسمك، حاول رفع ذراعيك فوق رأسك في نفس الوقت، إذا بدأت إحدى ذراعيك في السقوط ، فقد تكون مصابًا بسكتة دماغية، أيضًا قد يتدلى جانب واحد من فمك عند محاولة الابتسام.

-مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، قد يكون لديك فجأة رؤية مشوشة أو سوداء في إحدى العينين أو كلتيهما ، أو قد ترى ضعفًا.

-صداع الراس، قد يشير الصداع المفاجئ والشديد ، والذي قد يكون مصحوبًا بالقيء أو الدوخة أو تغير في الوعي ، إلى إصابتك بسكتة دماغية.

-صعوبة في المشي، قد تتعثر أو تفقد رصيدك قد تصاب أيضًا بالدوخة المفاجئة أو فقدان التنسيق.