شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بمرض الكبد الدهني.. منها فقدان الشهية وتورم الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الكبد السليم على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون على الإطلاق، وتقول مؤسسة الكبد الأمريكية أنه إذا كان أكثر من 5 إلى 10% من وزن الكبد عبارة عن دهون، فإنه يسمى الكبد الدهني، وهو نوعان مرض الكبد الدهني غير الكحولي الناتج عن تراكم الدهون في الكبد، ومرض الكبد الكحولي، وهو تلف ناتج عن الإفراط في شرب الكحول، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

ويصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحولي فى الغالب الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو المصابين بداء السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار أو ارتفاع الدهون الثلاثية، حيث تشير مؤسسة الكبد الأمريكية إلى أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا يُظهر أعراضًا في كثير من الأحيان.

وتشمل أعراض الكبد الدهنى غير الكحولى فى حال ظهورها، الشعور بالتعب والضعف وفقدان الوزن وفقدان الشهية والغثيان وآلام البطن ووظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد واصفرار العينين.

وهناك عدة علامات تظهر على الساقين والجلد تدل على أن الشخص قد يكون مصابًا بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى، مثل تورم البطن والساقين، وكذلك التعب الشديد أو الارتباك العقلي.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى أن المرحلة المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا تسبب عادة أي ضرر، ولكن يمكن أن تؤدي إلى تلف خطير في الكبد، بما في ذلك تليف الكبد، إذا ساءت الحالة.