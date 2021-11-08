شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لخسارة الوزن أثناء النوم.. منها أخذ حمام بارد والصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قمت بفحص وزنك قبل الذهاب في الليل ومرة ​​أخرى في الصباح، فقد تلاحظ أن وزنك قد يقل في الصباح، وهذا يحدث بسبب أنك فقدت الماء طوال الليل أثناء تنفسك وتعرقك.

ولكن حتى أثناء استراحة أجسامنا، فإن الأعضاء وأجهزة الجسم لا تتوقف عن العمل، ويستهلك عملها سعرات حرارية، ولكن قد يبدو أقل مقارنة بساعات الاستيقاظ.

ليس من المستحيل حرق السعرات الحرارية أثناء الليل. ومع ذلك ، فإن فقدان وزن الماء أكثر أهمية من فقدان الدهون، ووفقا لتقرير موقع " Healthline"، هناك خطوات بسيطة تساعد على فقدان الوزن أثناء النوم

ارفع الأوزان في الليل:

بعد العمل، توجه مباشرة من مكتبك إلى حامل الدمبل ويمكنك زيادة معدل الأيض لديك لمدة تصل إلى 16 ساعة، وفقًا لدراسة حديثة انخفضت تركيزات جلوكوز الدم الصائم والأنسولين والكوليسترول وثلاثي الجلسرين وكوليسترول LDL فقط في المشاركين المخصصين لـ تدريب مسائي.

اشرب مخفوق البروتين:

يمكنك إطعام عضلاتك الجائعة عن طريق استبدال مصل اللبن بالكازين في مخفوق ما بعد التمرين، يتم هضم هذا البروتين بطيء الإطلاق تدريجيًا على مدار 8 ساعات ويحافظ على اشتعال النيران الأيضية طوال الليل.

"الكازين هو بروتين ألبان بطيء الهضم وغالبًا ما يأخذه الناس كمكمل غذائي، يطلق الأحماض الأمينية ببطء ، لذلك غالبًا ما يتناولها الناس قبل النوم للمساعدة في التعافي وتقليل انهيار العضلات أثناء النوم. أظهرت العديد من الدراسات أنه يساعد في تعزيز نمو العضلات ، إلى جانب الكثير من الفوائد الأخرى ".

خذ حمامًا باردًا:

الاستحمام الجليدي يفعل أكثر من طرد حمض اللاكتيك بعد الصالة الرياضية، يتكون جسمنا من نوعين من الدهون: الدهون البيضاء والدهون البنية، في حين أن الدهون البيضاء هي نوع من الدهون التي نسميها عادة بالأشياء الإسفنجية في أجسامنا والتي تظهر عندما نكتسب الوزن ، فإن الدهون البنية يمكن أن تساعدنا على إنقاص الوزن.

وجد البحث أن التجميد لمدة 30 ثانية هو كل ما يتطلبه الأمر لتنشيط الأنسجة الدهنية البنية في الجسم ، والتي عند إطلاقها تذوب ما يصل إلى 400 سعرة حرارية إضافية في السرير.

اشرب الشاي الأخضر:

تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك،وإذا كان هذا هو كوبك الثالث في اليوم ، فستحرق 3.5 % من السعرات الحرارية بين ليلة وضحاها، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (AJCN)، وجدت دراسة أنه إلى جانب الكافيين ، فإن مركبات الكاتشين الموجودة في الشاي الأخضر تزيد من الدهون البنية بين المشاركين في الدراسة.

النوم في غرفة أكثر برودة:

فائدة لحرق الدهون في الطقس البارد كما يسببه يرتجف جسمنا وينشط ردود الفعل بشكل جوهري داخل الخلايا الدهنية البنية، تشير الأبحاث من المعاهد الوطنية للصحة إلى أن خفض درجة حرارة منظم الحرارة إلى درجة حرارة 66 درجة فهرنهايت " 18 درجة مئوية"، يخفض السعرات الحرارية بنسبة 7 %، حيث يحرق جسمك الدهون للحفاظ على درجة حرارته الأساسية.

جرب الصيام المتقطع:

بعد ساعات من عدم تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع، يستنفد الجسم مخازن السكر ويبدأ في حرق الدهون، أصبح الصيام المتقطع الممارسة المتمثلة في الحصول على فترات زمنية خالية من السعرات الحرارية عن قصد طوال اليوم أو الأسبوع، وأحيانًا تصل إلى 16 ساعة يوميًا بدون طعام، وهو خطة نظام غذائي شائعة تساعد الأشخاص على التخلص من الكيلوجرامات