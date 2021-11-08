شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول الفواكه والخضروات الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حان الوقت لارتداء جواربك الدافئة والمريحة لأن الشتاء قد اقترب أخيرًا، عندما نتحدث عن تألق التغيير في المواسم ، لا يمكننا تجاهل الأطعمة الموسمية.

استهلاك الفواكه والخضروات الموسمية له فوائده الخاصة، تتوفر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مثل الجزر والتفاح والبرتقال والكيوي وغيرها بكثرة خلال فصل الشتاء.

فوائد الأكل موسميا

إليك كيف يمكن أن يكون تناول ما هو موجود في الموسم خيارًا مفيدًا وفقا لتقرير موقع " healthline":

سوف يفي بالمتطلبات الغذائية لجسمك:

نظرًا للطقس البارد، يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالبرد والأنفلونزا وغيرها من الظروف الصحية التي يمكن أن تكون في نهاية المطاف مسألة إزعاج، وهذا يستدعي تقوية جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والالتهابات.

الشتاء هو مصدر للفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الكيوي والتفاح والحمضيات وغيرها، يمكن أن تساعد هذه في تزويد الجسم بالتغذية والحماية التي يحتاجها.

طازج للغاية:

تتوفر الفواكه والخضروات الموسمية بعد حصادها حديثًا والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قيمتها الغذائية ونضارتها.

طعمها رائع:

غالبًا ما تكون الفواكه والخضروات الموسمية طازجة وناضجة مما يزيد من مذاقها بشكل كبير.

يعزز التنوع:

تناول الطعام بشكل موسمي يكسر الرتابة من خلال استهلاك منتجات مختلفة على مدار العام، فإننا نغذي أجسامنا بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتنا، لضمان حصولنا على هذه العناصر الغذائية المتنوعة ، يجب أن نسعى جاهدين لتناول الفواكه والخضروات بألوان مختلفة تمثل فوائد مختلفة.