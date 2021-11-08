شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى سرطان الثدى: نسب الشفاء من المرض تصل 98% حال الاكتشاف المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد شاش مدير مستشفى سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام، إن سرطان الثدى يمثل السرطان رقم 1 للسيدات فى العالم، موضحا أن الفرق بين الدول المتقدمة والنامية أن الدول المتقدمة تقلل من الوفيات من خلال الكشف المبكر على هذا المرض.

وأضاف مدير مستشفى سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام، فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه لابد من التوجه لكشف المبكر لأنه فى الكشف المبكر فى المراحل الأولى نسب الشفاء تصل إلى 98 %.

ووجه مدير مستشفى سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام، رسالة للسيدات قائلا: "لا تخشوا واذهبوا واكتشفوا المرض فإذا تم اكتشاف الورم فى مراحله الأولى يكون نسب شفائه مرتفعة، وأحصلوا على معلوماتكم من المصادر الموثوقة، موضحا أن ممارسة الرياضة وتناول الخضروات الفاكهة أحد الوسائل للوقاية من سرطان الثدى".