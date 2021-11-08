صحة ورشاقة

مدير مستشفى سرطان الثدى: نسب الشفاء من المرض تصل 98% حال الاكتشاف المبكر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى سرطان الثدى: نسب الشفاء من المرض تصل 98% حال الاكتشاف المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد شاش مدير مستشفى سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام، إن سرطان الثدى يمثل السرطان رقم 1 للسيدات فى العالم، موضحا أن الفرق بين الدول المتقدمة والنامية أن الدول المتقدمة تقلل من الوفيات من خلال الكشف المبكر على هذا المرض.

وأضاف مدير مستشفى سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام، فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه لابد من التوجه لكشف المبكر لأنه فى الكشف المبكر فى المراحل الأولى نسب الشفاء تصل إلى 98 %.

ووجه مدير مستشفى سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام، رسالة للسيدات قائلا: "لا تخشوا واذهبوا واكتشفوا المرض فإذا تم اكتشاف الورم فى مراحله الأولى يكون نسب شفائه مرتفعة، وأحصلوا على معلوماتكم من المصادر الموثوقة، موضحا أن ممارسة وتناول الخضروات الفاكهة أحد الوسائل للوقاية من سرطان الثدى".

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا