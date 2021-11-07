هل ممارسة الرياضة تساعد في خفض الكوليسترول؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن للتغييرات الصحيحة في نمط الحياة أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك، حيث أن اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة قد تؤثر على مستويات الكوليسترول فى الدم، ويمكن أن تؤدى المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار إلى إتلاف الشرايين وتعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وانسداد الشرايين، في هذا التقرير نتعرف على كيف تساعد ممارسة الرياضة في خفض الكوليسترول الضار، وذلك بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف تعمل التمارين الرياضية على تحسين مستويات الكوليسترول؟

التمرين يعمل على القضاء على الكوليسترول الضار LDL الدهني الخطير عن طريق زيادة الكولسترول الجيد HDL. يؤدي فقدان الوزن أيضًا إلى زيادة الكوليسترول الجيد HDL.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عن عنصرين في نمط الحياة يسيران جنبًا إلى جنب: عدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن.

لذلك التمارين الرياضية هي الحل الأمثل لتحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

ما مقدار التمرين المطلوب لخفض الكوليسترول الضار؟

تعتبر التمارين الهوائية التي تتكرر وتعمل مجموعات عضلية متعددة أفضل تمرين لتقليل الكوليسترول.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل من خمس إلى سبع مرات في الأسبوع يمكنك أن تبدأ ببطء ثم تكثف.

افضل تمارين لخفض الكوليسترول

-المشي السريع أو الجرى

-ركوب الدراجات

-السباحة

- اليوجا

- تمارين المرونة