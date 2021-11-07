شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تدل على إصابتك بمرض السكرى النوع 2.. تظهر فى عينيك وفمك وجلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب معالجة مرض السكري من النوع 2 في أقرب فرصة ممكنة من أجل التخفيف من المزيد من المخاطر الصحية.. قد يبدو ارتفاع مستويات السكر في الدم غير ضار في البداية، لكن الضرر يمكن أن يكون دائمًا.

ووفقا لما ذكره موقع ديلى اكسبرس، أكد الدكتور مايكل دانسنجر أستاذ السكر بجامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، أن إحدى أولى العلامات التحذيرية لارتفاع مستويات السكر في الدم هي الإصابة بجفاف الفم، لفهم السبب، يجب أن تعرف أولاً أن أحد الأعراض الرئيسية لمرض السكري هو التبول كثيرا، في حين أن الشخص العادي يتبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة، وفقًا للدكتور دانسنجر، فإن الأشخاص المصابين بمرض السكري يذهبون كثيرًا، بينما تحاول الكلى إزالة السكر الزائد من الدم، يتم إنتاج المزيد من البول، وبالتالي سحب المزيد من السوائل من الجسم، وبالتالي، تقل الرطوبة المتاحة للفم، على سبيل المثال، مما يؤدي إلى جفاف الفم، أو الجلد، ولهذا السبب فإن علامة مبكرة أخرى على ارتفاع مستويات السكر في الدم هي جفاف الجلد الذي يشعر بالحكة.

تحقق الدكتور دانسنجر، من وجود علامة تحذير مبكر أخرى لمرض السكري وهي الشعور بالجوع حقًا، حيث يحول الجسم الأطعمة التي تتناولها إلى جلوكوز (نوع من السكر) تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة.

عندما يصاب الشخص بمرض السكري، تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين مما يعني أنه لا يمكنها استخدام الجلوكوز في مجرى الدم.

في حين أن هذا سيؤدي إلى الشعور بالإرهاق (أي انعدام الطاقة) - وهو أيضًا علامة تحذير أخرى لمرض السكري - فإنه سيؤدي إلى إطلاق إشارات الجوع من أجل إدخال المزيد من الطعام إلى الجسم، يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 أيضًا إلى عدم وضوح الرؤية في المراحل الأولى، حيث أن تغيير مستويات السوائل يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ العدسات في العين.

علامات الإنذار المبكر لمرض السكري: عيون مشوشة، فم جاف، حكة في الجلد، التبول في كثير من الأحيان، الشعور بالعطش، الشعور بالجوع

التعب.

وقال الموقع، إنه بعد ارتفاع مستويات الجلوكوز "لفترة طويلة"، تبدأ علامات التحذير الأخرى في الظهور، يمكن أن تكون عدوى الخميرة المتكررة علامة مؤثرة، حيث تتغذى الخميرة على الجلوكوز.

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، إن "القلاع هو عدوى فطرية شائعة تصيب الرجال والنساء"، يؤدي القلاع عند النساء إلى إفرازات مهبلية بيضاء، والحكة والتهيج حول المهبل، والوخز عند التبول.

وأشار الموقع إلى إنه قد يكون الجلد المصاب أحمر اللون ومثير للحكة ومؤلماً مع قشور إفرازات بيضاء أو صفراء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستمر في نسبة السكر في الدم قد يجدون أن أي جروح أو تقرحات تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب بمرور الوقت، وهو ما يفسر سبب صعوبة الجسم في التئام أي جروح أو جروح.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى الشعور بألم أو تنميل في الساقين أو القدمين، لتجنب المزيد من المضاعفات الصحية، احجز موعدًا مع طبيبك بمجرد الاشتباه في مرض السكري.