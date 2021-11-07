شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاقه.. الجيليى طبق خفيف مفيد للأشخاص المصابين بالتهاب وقرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أخصائية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الجيلي خيار ممتاز، وينصح به كوجبة طعام خفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب وقرحة المعدة، كما أن له تأثير إيجابي للغاية على البكتيريا المعوية، مما يقلل من عدد الكائنات المجهرية المسببة للأمراض الموجودة في جسم الإنسان، ويزيد من نمو البكتيريا المفيدة هناك.

وقالت الوكالة، يساعد النشاء الموجود في هذه المادة الهلامية على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت إيفانيكوفا أن هذه الوجبة، تكبح وتبطئ من امتصاص الدهون، وبالتالي فإن كمية أقل من الكوليسترول تدخل مجرى الدم.

وأضافت خبيرة التغذية، أنها لا تنصح المصابين بالسكري بتناول هذه الوجبة كثيرا، لأنها مضرة لصحتهم.

ووفقا لموقع verywellfit يمكن صنع الجيلي من مجموعة متنوعة من عصائر الفاكهة المختلفة، ولكن الأكثر شهرة هو جيلي الفراولة وجيلي العنب، قد ترى أيضًا نكهات التوت أو التوت الأسود أو المشمش أو غيرها من النكهات على أرفف المتاجر، حتى أن بعض الناس يستهلكون الهلام المصنوع من الخضار، مثل الجزر.

يحتوي الجيلي على نسبة عالية نسبيًا من السكر والكربوهيدرات ولكنه يقدم القليل من الفيتامينات والمعادن. عادة ما يتم استهلاكه بكميات صغيرة وليس من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين يستهلكونه.