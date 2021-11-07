شكرا لقرائتكم خبر عن هل تغير لون البول دليل علي الإصابة بالأمراض؟..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاحظ العديد تغيير فى لون البول عن اللون الطبيعي وهذا يدل على وجود مشكلة صحية، وحسب ما ذكره موقع healthline يشير الأطباء إلى اللون البول يحمل بشكل طبيعي صبغة صفراء ، عندما تحافظ على رطوبتك ، سيكون لون بولك أصفر فاتحًا وقريبًا من الشفافية.

ولكن إذا كنت تعاني من الجفاف ، ستلاحظ أن بولك يتحول إلى لون كهرماني غامق أو حتى بني فاتح ، و يمكن حمل أصباغ مختلفة في الطعام الذي تتناوله أو الأدوية التي تتناولها عبر الجهاز الهضمي وتغيير لون البول.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لون البول لديك علامة على حالة صحية تحتاج إلى معالجتها.

ألوان البول

اعتمادًا على ما تأكله ، وأي أدوية تتناولها ، وكمية الماء التي تشربها ، يمكن أن تختلف ألوان البول، و تقع العديد من هذه الألوان في طيف الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه البول "الطبيعي" ، ولكن هناك حالات قد تكون فيها ألوان البول غير المعتادة مدعاة للقلق.

واضح

يشير البول الصافي إلى أنك تشرب أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من الماء، في حين أن الترطيب أمر جيد، فإن شرب الكثير من الماء يمكن أن يسلب الجسم من الشوارد، البول الذي يبدو نقيًا في بعض الأحيان ليس سببًا للذعر ، لكن البول الصافي دائمًا قد يشير إلى أنك بحاجة إلى تقليل كمية المياه التي تشربها.

يمكن أن يشير البول الصافي أيضًا إلى مشاكل في الكبد مثل تليف الكبد والتهاب الكبد الفيروسي، إذا كنت لا تستهلك كميات كبيرة من الماء ولديك بول صاف مستمر ، يجب أن ترى طبيبك.

أصفر

يقع لون البول "النموذجي" على طيف من الأصفر الفاتح إلى لون كهرماني أعمق. تصبح الصبغة urochrome الموجودة بشكل طبيعي في البول أكثر تمييعًا عند شرب الماء.

يفرز الجسم اليوركروم من خلال تكسير الهيموجلوبين ، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء في معظم الحالات ، سيعتمد لون البول على مدى تمييع هذه الصبغة، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من فيتامينات ب في مجرى الدم إلى ظهور لون أصفر نيون في البول.

أحمر أو وردي

قد يبدو البول أحمرًا أو ورديًا إذا تناولت فواكه ذات أصباغ زهرية أو أرجوانية عميقة بشكل طبيعي ، مثل"البنجر، توت".

بينما قد يكون لون البول الأحمر أو الوردي ناتجًا عن شيء أكلته مؤخرًا ، إلا أن هناك أسبابًا أخرى في بعض الأحيان، يمكن أن تتسبب بعض الحالات الصحية في ظهور الدم في البول ، وهو أحد الأعراض المعروفة باسم البيلة الدموية ، بما في ذلك"تضخم البروستاتا،حصى الكلى،أورام المثانة والكلى".

البرتقالي

إذا ظهر لون البول باللون البرتقالي ، فقد يكون ذلك من أعراض الجفاف إذا كان البول برتقالي اللون بالإضافة إلى البراز ذو اللون الفاتح ، فقد تدخل الصفراء في مجرى الدم بسبب مشاكل في القنوات الصفراوية أو الكبد، و يمكن أن يتسبب اليرقان الذي يصيب البالغين أيضًا في ظهور البول البرتقالي.

أزرق أو أخضر

يمكن أن يحدث البول الأزرق أو الأخضر بسبب تلوين الطعام يمكن أن يكون أيضًا نتيجة الأصباغ المستخدمة في الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها على الكلى أو المثانة.

و الزائفة الزنجارية العدوى البكتيرية يمكن أيضا أن يسبب البول لتحويل الأزرق والأخضر والأرجواني أو حتى النيلي. بشكل عام ، البول الأزرق نادر الحدوث ويرتبط على الأرجح بشيء في نظامك الغذائي.

بني غامق

في معظم الحالات ، يشير لون البول البني الداكن إلى الجفاف، يمكن أن يكون البول البني الداكن أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، بما في ذلك ميترونيدازول (فلاجيل) وكلوروكين (أرالين).

يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الراوند أو الصبار أو الفول لونًا بنيًا داكنًا. يمكن أن تتسبب حالة تسمى البورفيريا في تراكم المواد الكيميائية الطبيعية في مجرى الدم وتسبب ظهور البول الصدئ أو البني،ويمكن أن يكون البول البني الداكن أيضًا مؤشرًا على مرض الكبد ، حيث يمكن أن يحدث بسبب دخول الصفراء إلى البول.