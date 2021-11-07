شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعمل تخفض وزنك.. احرص على مكملات أوميجا 3 والأسماك والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد مكملات إنقاص الوزن المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في خططهم الغذائية، يمكنك إنقاص الوزن وتجنب زيادة الوزن عن طريق إضافة كبسولات حرق الدهون إلى مسارك اليومي.



اسماك دهنية

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى إكسبرس"، قد يكون فقدان الوزن أمرًا بالغ الأهمية للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يعاني حوالي 25% من جميع البالغين في المملكة المتحدة من السمنة المفرطة، ويتم تشجيع تغيير نمط الحياة أو النظام الغذائي على المدى الطويل لمساعدة هؤلاء الأفراد على إنقاص الوزن، يمكن أن يوفر تناول مكملات إنقاص الوزن للمرضى لمساعدتهم في خطط نظامهم الغذائي الجديدة.

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS ، إن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي إجراء بعض استبدال بعض الوجبات غير الصحية بوجبات أخرى صحية في النظام الغذائي أو نمط الحياة.

وقال الموقع، لكن تناول كبسولات يومية قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقًا لمركز الممارسة الطبية الأمريكي CentreSpring.

على وجه الخصوص، يمكن أن تكون مكملات أوميجا 3 هي المفتاح للتخلص من الوزن.

وأضاف المركز إن أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في الحد من الالتهابات في الجسم، يؤدي الالتهاب إلى انخفاض حساسية الجسم للأنسولين، مما يؤدي لاحقًا إلى تخزين الجسم للمزيد من الدهون، لذلك، فإن إضافة مكملات أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من الدهون الزائدة، علاوة على ذلك، تعتبر مكملات اوميجا 3 الغذائية نفسها مفيدة لصحة قلبك ودماغك.

وبالطبع، فإن فقدان الوزن الصحي والطبيعي يأتي من اتباع نظام غذائي شامل وممارسة التمارين الروتينية، وليس حبوب إنقاص الوزن التجارية ".

وقال الموقع، إن الجسم لديه مئات من ردود الفعل وعمليات التمثيل الغذائي التي تحدث في أي وقت، والمكملات الغذائية لفقدان الوزن التي تعمل على تسهيل العمليات التي تنطوي على أكسدة الدهون أو "حرقها".

وأوضح الموقع، إن مكملات أوميجا 3 من أكثر المكملات الغذائية الموصى بها من قبل أطباء الطب التقليدي والوظيفي على حد سواء.

وأشار الموقع الى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الأوميجا 3 ترتبط بارتفاع الالتهاب، مما يؤدي إلى انخفاض حساسية الأنسولين في الخلايا، وكلما كانت خلايانا أقل حساسية للرسالة التي يرسلها الإنسولين، زادت احتمالية تخزين الدهون في الجسم"، إذا كنت تفضل عدم تناول المكملات الغذائية، فاعمل على زيادة أوميجا 3، كما يمكنك ببساطة اختيار إجراء تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.

وقال الموقع، تعتبر الأسماك الزيتية من أفضل مصادر أوميجا 3، بما في ذلك السلمون والتونة والماكريل والرنجة، بدلاً من ذلك، توجد أوميجا 3 أيضًا في المكسرات والبذور وبعض الزيوت النباتية.

واكد الموقع، إنه بدون وجود كمية كافية من أوميجا 3 في نظامك الغذائي، قد تصاب بقشرة الجلد، وكذلك الطفح الجلدي الأحمر المتورم.