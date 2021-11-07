شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: نقص فيتامين "د" يزيد حالات الربو والحساسية والإكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى إكسبرس"، عن أنه قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين د، لكنها شائعة بشكل خاص خلال أشهر الشتاء الباردة عندما يكون الزكام والحساسية المتزايدة شائعًا بين الناس.



الاطعمة المحتوية على فيتامين د

هل يمكن أن يكون سبب الحساسية لديك هو نقص فيتامين "د"؟

قال الموقع، إن فيتامين "د" مهم للغاية للصحة الجسدية والعقلية، لفيتامين "د" أيضًا تأثيرات معروفة على نمو الرئة وجهاز المناعة والتي قد تكون مهمة في تطور وشدة ومسار أمراض الحساسية التي يحذر منها الخبراء.

وأضاف الموقع، يقدم فيتامين "د" العديد من الوظائف الهامة في جهاز المناعة ويعمل على تحفيز جهاز المناعة ضد الالتهابات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن فيتامين (د) قد يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض الحساسية المختلفة.

أصبحت أمراض الحساسية من جميع الأنواع تقريبًا، بما في ذلك الربو والتهاب الأنف التحسسي والأكزيما وحتى الحساسية المفرطة أكثر شيوعًا على مدار العقود القليلة الماضية، حيث افترض الباحثون أنها يمكن أن تكون مرتبطة بنقص فيتامين د.

في دراسة نشرت في مجلة هنداوي، تم تحليل فيتامين "د "ودوره كعامل وقائي في الحساسية، لاحظت الدراسة: " إن مستقبلات فيتامين (د) يتم التعبير عنها في العديد من أنواع الخلايا، بما في ذلك الخلايا المناعية المختلفة، مما يشير إلى دور فيتامين (د) في جهاز المناعة، ينقسم جهاز المناعة البشري إلى فرعين: المناعة التكيفية والفطرية.

وقال الموقع، هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن فيتامين (د) له تأثيرات كبيرة على كليهما، "تشير النتائج إلى أن مستويات فيتامين د الكافية قد تساعد في السيطرة على العدوى وتقليل الاستجابات الالتهابية، مما يؤدي إلى عدوى فيروسية تسبب أعراضًا أقل حدة."

نظرت دراسة أخرى نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة على تأثير نقص فيتامين (د) على الربو والتهاب الأنف التحسسي وأعراض الأزيز.

بدأت الدراسة في إعلان أن نقص فيتامين (د) يمثل مشكلة صحية عامة لكل من البالغين والأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعتبر "الربو وأمراض الحساسية ذات الصلة هي الأسباب الرئيسية للاعتلال عند الأطفال."

كان الهدف من الدراسة هو التحقيق في الدور المحتمل لنقص فيتامين د في الربو في مرحلة الطفولة وأمراض الحساسية الأخرى مثل حساسية الأنف والصفير، حيث وجد أن نقص فيتامين (د) له علاقة بالربو والتهاب الأنف التحسسي والصفير.

وقال الموقع، يتزايد انتشار الربو وأمراض الحساسية بسرعة في الدول الغربية والصناعية، وقد اقترح مؤخرًا أن نقص فيتامين د قد يفسر تزايد المضاعفات.

وخلصت الدراسة إلى أن "نقص فيتامين (د) كان له علاقة قوية بالربو وحساسية الأنف والصفير عند التنفس".