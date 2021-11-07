شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من انتفاخ وغازات المعدة؟ نظامك الغذائي قد يكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون سبب انتفاخ المعدة هو تناول أطعمة معينة في نظامك الغذائي، أو عن طريق تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة، يمكنك منع آلام الغازات وآلام البطن عن طريق تجنب بعض الخضراوات الشهيرة التي تسبب الانتفاخ.

هل يجب تقليل كمية البصل في نظامك الغذائي؟

يشعر الجميع بالانتفاخ من وقت لآخر، وقد يكون ذلك مزعجًا للغاية، لكن إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي قد يكون هو المفتاح لتخفيف ألم الانتفاخ بشكل نهائي.

ووفقا لموقع "ديلى اكسبرس"، يؤثر انتفاخ المعدة على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يمكن للحالة أن تجعل المعدة تشعر بالانتفاخ والصعوبة، وهي بشكل عام غير مريحة إلى حد كبير.

قد يكون سبب ألم الانتفاخ هو تناول بعض الأطعمة الغازية، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو بإفراط.

يُزعم البعض أنك قد تزيد من خطر إصابتك بانتفاخ في المعدة إذا كنت تتناول البصل بانتظام، يمكن أن يتسبب البصل في حدوث الغازات لأنه مليء بالفركتان، وفقًا لأخصائية التغذية أدا بيارنادوتير.

وقالت إن الفركتان هو نوع من الألياف القابلة للذوبان والمسئولة عن الانتفاخ، قد يكون بعض الناس أيضًا لديهم حساسية للبصل، والبصل الخام على وجه الخصوص، إذا كنت تشعر بالانتفاخ عادةً بعد تناول البصل، فقد تجد أنه من الأسهل طهيه أولاً.

وقال الموقع، إنه على الرغم من أن الانتفاخ قد يكون أحد أعراض حالة طبية خطيرة، إلا أنه يحدث عادة بسبب شيء ما في النظام الغذائي، البصل من الخضراوات ذات المذاق الفريد والقوي.

على الرغم من أن البصل يؤكل عادة بكميات صغيرة، إلا أن البصل هو أحد المصادر الغذائية الرئيسية للفركتان، هذه ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تسبب الانتفاخ، إذا كنت تستخدم البصل عادة في طبخك لنكهته، فحاول استبداله بمجموعة من الأعشاب والتوابل، يجب أن يوفر لطعامك المذاق المحسن الذي تبحث عنه، مع ترك معدتك خالية من آلام الانتفاخ.

يمكنك أيضًا تقليل خطر احتباس الغازات في معدتك عن طريق محاولة تجنب ابتلاع الكثير من الهواء، يمكن أن يساعد الشرب من خلال الماصة في إيقاف ألم الانتفاخ، بينما التحدث بفمك المليء بالطعام طريقة مؤكدة لابتلاع الهواء.