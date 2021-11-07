شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البروتين 4 مرات يوميًا مع الصيام المتقطع يحرق دهون البطن بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول وجبات غنية بالبروتين على مدار اليوم وقضاء يوم أو يومين في الأسبوع بالصيام قد يساعدك على فقدان المزيد من الوزن ودهون البطن أكثر من خفض السعرات الحرارية بمفرده، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى.

وأوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائي غنى بالبروتين جنبًا إلى جنب مع الصيام المتقطع يؤدى إلى فقدان المزيد من الدهون، وفقًا لعرض تقديمي في المؤتمر السنوي لجمعية السمنة للباحثين والأطباء الأمريكية.

ودرس الباحثون في كلية سكيدمور في نيويورك 40 بالغًا يعانون من زيادة الوزن خلال ثمانية أسابيع.

وتم تخصيص نظام غذائي لنصف المشاركين حيث تناولوا وجبات غنية بالبروتين (ما لا يقل عن 25 إلى 35 جرامًا) أربع مرات على مدار اليوم.

وشملت الوجبات مكملات البروتين التي قدمها فريق البحث ، مثل البارات والمخفوقات وأعد المشاركون وجباتهم بأنفسهم وتم إعطاؤهم وصفات وإرشادات للتركيز على مصادر البروتين عالية الجودة مثل الدجاج والأسماك والبيض والزبادي اليوناني والحمص والكينوا والتوفو.

كما صاموا مرة أو مرتين في الأسبوع للأسابيع الأربعة الأولى ومرة ​​واحدة في الأسبوع لبقية الدراسة.

اتبع المشاركون الآخرون نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب يخفض السعرات الحرارية، حيث تناولوا ما متوسطه 1200 إلى 1500 سعرة حرارية في اليوم، بما في ذلك 20 إلى 30 جرامًا من الألياف، وقصروا تناولهم للدهون على أقل من 35٪ من السعرات الحرارية اليومية.

وقالت الدراسة إنه في حين أن جميع المجموعات فقدت الوزن، فقد فقدت مجموعة البروتين والصيام وزنًا أكبر بشكل ملحوظ، على الرغم من تقليل السعرات الحرارية بنفس المقدار تقريبًا.

ووجد الباحثون أيضًا أنهم فقدوا المزيد من الدهون في الجسم ، حوالي 6٪ أكثر من إجمالي كتلة الدهون لديهم، في المتوسط ​​، مقارنة بالمشاركين الذين ركزوا فقط على خفض السعرات الحرارية.

ووجد الباحثون أن الصيام يمكن أن يبدأ في اتباع نظام غذائي لفقدان الدهون، خاصة إذا كنت تأكل البروتين طوال اليوم

فقدت مجموعة البروتين التي صامت يومين في الأسبوع خلال الأسابيع الأربعة الأولى 27٪ من دهون البطن بنهاية الدراسة ، أي ما يقرب من ضعف مجموعة النظام الغذائي الصحي للقلب و 6٪ أكثر من المجموعة المنفردة مجموعة صيام اليوم.

وجدت بعض الدراسات السابقة أن الصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن عن طريق المساعدة في خلق عجز في السعرات الحرارية تشير أدلة أخرى إلى أن الصيام لا يؤدي إلى فقدان الوزن أكثر من الأنظمة الغذائية المماثلة بعد حساب متوسط ​​السعرات الحرارية.

هناك أدلة على أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ، جزئيًا ، لأن البروتين يستهلك طاقة أكبر للهضم مقارنة بالمغذيات الكبيرة الأخرى مثل الكربوهيدرات والدهون.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن البروتين يمكن أن يساعدك على فقدان الدهون في نظام غذائي دون فقدان العضلات ، مما قد يؤدي إلى فوائد عامة أكثر من التركيز على فقدان الوزن وحده.