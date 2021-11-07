شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح فوائد الخضروات الصليبية في الوقاية من مرض الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة حديثة، يمكن أن يساعد تناول الخضروات مثل البروكلي والكرنب والملفوف في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية المتقدمة، حسبما أشار تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو مرض الأوعية الدموية؟

هو حالة تؤثر على الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة) ويمكن أن تقلل من تدفق الدم المنتشر في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يرجع هذا الانخفاض في تدفق الدم إلى تراكم ترسبات الكالسيوم الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مثل الشريان الأورطى، هذا التراكم من رواسب الكالسيوم الدهنية هو السبب الرئيسي للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



الخضروات الصليبية

ماذا تقول الدراسة؟

وجد البحث المنشور في المجلة البريطانية للتغذية أن زيادة استهلاك الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، مرتبط بأمراض الأوعية الدموية الأقل انتشارًا لدى النساء الأكبر سنًا.

شارك في الدراسة مجموعة مكونة من 684 امرأة مسنة من غرب أستراليا، حيث وجد باحثون من كلية العلوم الطبية والصحية بجامعة ECU وجامعة أستراليا الغربية، أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يشتمل على المزيد من الخضروات الصليبية لديهن فرصة أقل لتراكم كميات كبيرة من الكالسيوم الدهنى على الشريان الأورطي، وهو علامة رئيسية لمرض الأوعية الدموية الهيكلية.



انواع الخضروات الصليبية

نتائج الدراسة

من جانبها، قالت الدكتورة لورين بليكينهورست، المؤلفة الرئيسة للدراسة، إن هناك شيئًا مثيرًا للاهتمام حول الخضروات الصليبية التي ألقت هذه الدراسة مزيدًا من الضوء عليها، موضحة "في دراساتنا السابقة، حددنا أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من هذه الخضار لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لكننا لم نكن متأكدين من السبب".

أضافت "النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة الجديدة تفيد بأن النساء المسنات اللائي يستهلكن كميات أكبر من الخضراوات الصليبية كل يوم لديهن احتمالات أقل للإصابة بتراكم الكالسيوم الدهنى في الشريان الأورطي.

لعل أحد المكونات المحددة الموجودة بكثرة في الخضروات الصليبية هو فيتامين K الذي قد يكون له دور في تثبيط عملية التكلس التي تحدث في أوعيتنا الدموية/ وأشارت مؤلفة الدراسة إلى أنه هذا لا يعني أن الخضراوات الوحيدة التي يجب أن نتناولها هي البروكلي والملفوف، بل يجب تناول مجموعة متنوعة من الخضروات يوميًا من أجل الصحة والعافية بشكل عام.