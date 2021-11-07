أفضل طريقة لحفظ اللحوم والخضروات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

تحدث خبير تغذية الطريقة المثلى لتجميد وحفظ بعض الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات.

وقال أخصائي أول التغذية، صالح الجعفري، خلال مقابلة عبر فضائية “السعودية”، إنه من المفضل أن يتم تقطيع اللحوم والدواجن والأسماك لقطع صغيرة.

وأوضح أن الخطوة التالية هي حفظها جيدا في أكياس أو حافظات بلاستيكية، ثم تبريدها لنحو 6 ساعات على الأقل قبل نقلها إلى التجميد، حتى يتم الاحتفاظ يها أطول فترة ممكنة.

وفيما يتعلق بتجميد الخضروات، ذكر اختصاصي التغذية، أنه من الأفضل أن تسلق في درجة حرارة مرتفعة لتثبيط الإنزيمات التي تسبب إفسادها وتغير طعمها، ثم تجميدها.

وأوضح الجعفري أن الطعام غير المطبوخ مثل اللحوم يمكن حفظه مجمدا لفترة قد تصل لستة أشهر وأكثر. وأشار إلى أن جودة الطعام المطبوخ قد تقل في حال زادت مدة حفظه على 3 أشهر كحد أقصى.

وبين أن فساد الأطعمة يتضح في تغير لونها وانبعاث رائحة كريهة منها أو في تغير قوامها، لافتا إلى أن كل هذه علامات تشير إلى فساد الطعام.