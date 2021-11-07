نصائح لتقليل تناول السكريات الضارة في 7 أيام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - يرتبط السكر بالعديد من المشاكل الصحية، ويعتبر سبب لعدة أمراض منها السمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها.

يمثل التقليل من تناول السكر في نظامنا الغذائي اليومي أو التوقف عن تناوله تحدّيا للعديد منا، وعادة ما يتطلب تعوّد الاستغناء عنه بعض الوقت.

موقع “بريفنشن” (Prevention) الإلكتروني نشر خطوات يمكن تطبيقها على مدى 7 أيام، تساعد على التقليل من تناول السكر أو التوقف عنه، وهذا التحدي مأخوذ من كتاب جديد تحت عنوان “بيت هيرست” من تأليف الكاتبتين كارول براجر وسامانثا كاسيتي.

اليوم الأول: لا تتناول الوجبات الخفيفة الممتلئة بالسكر

تخلص من الحلويات التي يسهل الحصول عليها المخزنة في خزانة المؤن أو الدرج مثل البسكويت والكعك والحلوى، لأن ذلك سيمكنك من التخلص من كثير من السعرات الحرارية غير الضرورية.

اليوم الثاني: فكر قبل أن تأكل

في أي وقت تستخدم فيه السكر أو مواد تحلية اصطناعية، لاحظ دافعك ثم توقف. كن منتبها لاستخدام ما يسمى بالمحليات “الطبيعية” مثل “agave” أو العسل؛ فجسمك يتعامل مع هذه المواد المحلية بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع السكريات الأخرى.

وعندما تتناول الشوفان لا تضف إليه السكر البني كما تعودت، أضف ربع موزة مقطعة بدلًا من ذلك على سبيل المثال، وعند تناول القهوة أضف إليها مسحوق القرفة بدل القطر الذي يحتوي على نكهات.

اليوم الثالث: امنع المشروبات التي تحتوي على السكر

كلنا نعرف أن مشروبات الصودا تحتوي على السكر، وكذلك القهوة الجاهزة بنكهة الفانيلا، ولكن كثيرا من المشروبات الأخرى قد تحتوي على السكر من دون أن ننتبه إلى ذلك.

ولا يستطيع معظم الناس التخلي عن بعض العادات مثل شرب الصودا، ولذلك يحتاجون إلى استبدالها بعادة أخرى. ولمساعدتك على الالتزام بالتخلي عن المشروبات التي تحتوي على السكر، تجنب الأشياء التي تجعلك ترغب في السكر.

اليوم الرابع: تعلم قراءة الملصقات الموضوعة على الأغذية

اقرأ المكونات الموجودة على ملصقات المواد الغذائية باهتمام قبل شرائها؛ فبعض أنواع الزبادي بنكهة الفاكهة، والحبوب ودقيق الشوفان الجاهز تحتوي على نحو 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف إلى كل علبة.

وهذا القدر من السكر يعادل الحد الأقصى من السكر المضاف الذي توصي به جمعية القلب الأميركية للنساء خلال يوم كامل.

اليوم الخامس: تناول الحبوب الكاملة

ابتعد عن تناول الحبوب المكررة (مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والخبز الأبيض) فهي سكر على شكل كربوهيدرات بسيطة. قد لا تعتقد أن لديك شغفًا بالحلويات، ولكن إذا كنت تتناول الخبز والمعكرونة بانتظام، فقد تكون تخدع نفسك، وفقًا لما تراه برووك ألبرت مؤسسة شركة “ب. للتغذية” (B Nutritious) التي تقول إن “البيتزا عبارة عن حلوى، فجسمك يستهلكها تمامًا مثل قطعة الكعك”.

اليوم السادس: احذر الخمر

تتحول الكحول بعد شربها إلى سكر في الجسم، لذلك يجب تجنبها تماما.

اليوم السابع: احتفل بتناول الفواكه

بحلول اليوم السابع من التحدي، تكون قد عودت ذوقك على التقليل من المواد الحلوة، لذلك توقف قليلا عندما تتناول موزة لتلاحظ كيف أصبح طعم قطع الموز في فمك، وكذلك الحال مع الحبوب والتفاح.