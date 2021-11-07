شكرا لقرائتكم خبر عن ما تريد معرفته عن دواء مضاد الفيروسات " مولنوبيرافير " ضد عدوى كورونا عن طريق الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تعتمد مولنوبيرافير من شركة ميرك، أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم في العالم ضد فيروس كورونا، ووافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في البلاد على molnupiravir يوم الخميس، بعد مراجعة صارمة لسلامتها وجودتها وفعاليتها.

ووفقًا لتقرير موقع "healthsite"، يمكن لـ molnupiravir تقليل خطر دخول المستشفى أو الوفاة إلى النصف بالنسبة للمرضى المصابين بعدوى Covid-19 خفيفة أو معتدلة، وقالت ميرك في بيان إن الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم تعمل عن طريق منع تكاثر الفيروس داخل الجسم.

أبلغت الشركة أيضًا أنه سيتم تسويق حبوب منع الحمل باسم LAGEVRIO في المملكة المتحدة، ولم تقرر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية بعد تصريح الطوارئ الخاص بالعقار.

بموافقته في المملكة المتحدة، أصبح Molnupiravir أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم لـ فيروس كورونا.



مضاد فيروسات

المرحلة الثالثة من دراسة مولنوبيرافير تظهر نتائج إيجابية

ويعتمد تصريح الطوارئ للدواء في المملكة المتحدة على نتائج إيجابية من تحليل مؤقت لدراسة المرحلة 3 التي شملت 775 مشاركًا، ووفقًا لنتائج الدراسة ، تم نقل 7.3 % فقط من المرضى الذين عولجوا بمولنوبيرافير إلى المستشفى في غضون 29 يومًا ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات خلال نفس الفترة، ومن بين المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي ، تم نقل 14.1 % إلى المستشفى أو تم الإبلاغ عن ثماني وفيات خلال فترة 29 يومًا.

وزعمت الشركة أيضًا أن مولنوبيرافير أظهر فعالية ثابتة ضد متغيرات "مو" دلتا"، "جاما"، بغض النظر عن توقيت ظهور الأعراض أو عامل الخطر الأساسي.

في التحليل المؤقت، قلل مولنوبيرافير من خطر الاستشفاء أو الوفاة بحوالي 50٪ للمرضى المصابين بفيروس كورونا الخفيف أو معتدل.

علق ويندي هولمان، الرئيس التنفيذي لشركة Ridgeback Biotherapeutics المطورة للدواء، قائلاً: "مع استمرار انتشار الفيروس على نطاق واسع، ولأن الخيارات العلاجية المتاحة حاليًا يتم غرسها أو تتطلب الوصول إلى مرفق رعاية صحية، فإن العلاجات المضادة للفيروسات التي يمكن تناولها في المنزل للحفاظ على الناس مع COVID-19 خارج المستشفى هناك حاجة ماسة ".

وتستهدف شركة Merck إنتاج 10 ملايين دورة من العلاج المضاد للفيروسات عن طريق الفم بحلول نهاية عام 2021، ومن المتوقع إنتاج المزيد من الجرعات في عام 2022.