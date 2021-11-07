شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص الطبيب الإصابة بالتهاب مفصل الكتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يحدث التهاب مفصل الكتف المستمر بعد إصابة خطيرة في الكتف أو بعد جراحة الكتف، كما أن هناك أيضًا استعداد وراثي لهذه الحالة، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص طبيبك لمرض التهاب مفصل الكتف، وفقاَ لموقع verywellhealth.



التهاب مفاصل الكتف

تشخيص التهاب مفصل الكتف

سيبدأ الطبيب في تقييمك بالفحص البدني والأشعة السينية، التى يمكن أن تساعد في تشخيص حالتك ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة خط أساس لمراقبة مرضك واستجابتك للعلاج.

مفصل الكتف هو مفصل كروي حيث يلتقي ذراعك والصدر يتكون تجويف الكتف من جزء من كتفك، وتشكل عظم ذراعك كرة مفصل الكتف هذا المفصل لديه حركة أكثر من أي مفصل آخر في جسمك، وعندما يصاب كتفك بالتهاب يمكن أن يكون مصدرًا للألم والعجز.

تميل أعراض التهاب مفصل الكتف إلى التقدم مع تفاقم الحالة، ولكنها قد لا تتطور بثبات مع مرور الوقت قد تمر بأشهر جيدة وأشهر سيئة أو قد تتغير الأعراض مع عوامل مثل الطقس.

الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب مفصل الكتف هي:

-ألم مع الأنشطة

-نطاق محدود من الحركة

-تصلب الكتف

-تورم في المفصل

-الرقة حول المفصل

-شعور بالالتصاق داخل المفصل