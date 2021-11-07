شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "FDA" السابق: نتوقع نهاية وباء كورونا فى يناير بعد ظهور أقراص ميرك وفايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سكوت جوتليب، رئيس هيئة الأغذية والأدوية السابق "FDA"، إن جائحة كورونا يمكن أن تنتهي في الولايات المتحدة بحلول يناير مع وصول أقراص فايزر وميرك المضادة للفيروسات.



الرئيس السبق لهيئة الاغذية والادوية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" لقد بشر بالأقراص المضادة للفيروسات التي طورتها شركتا فايزر وميرك Pfizer وMerck، والتي عندما وافقت عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، ستكون أدوات جديدة لمكافحة وباء كورونا.

أضاف جوتليب، أيضًا إنه يتوقع أن يصبح كورونا مرضًا مستوطنًا في الشهرين المقبلين، وهذا يعني دائمًا أنه ينتشر ولكن بمعدلات منخفضة.

وقالت الصحيفة، يعتقد المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) إن جائحة كورونا قد ينتهي بحلول بداية العام المقبل.

أضاف الدكتور سكوت جوتليب، إن الولايات المتحدة على وشك اكتساب أدوات جديدة لمكافحة المرض في شكل أقراص مضادة للفيروسات من شركتى فايزر Pfizer وميرك Merck

وأوضح، انه اعتبارًا من 4 يناير، يتطلب التفويض من جميع الشركات التي تضم 100 موظف على الأقل إجراء اختبار أسبوعي على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل.

وأكد جوتليب، "هذه التفويضات التي سيتم وضعها بحلول الرابع من يناير تأتي بالفعل في نهاية هذا الوباء"، موضحا انه بحلول 4 يناير، قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة دلتا هذه من العدوى.



نجاح اقراص فايزر

قال جوتليب إن حبتين حديثتين تم عرضهما في التجارب السريرية لعلاج كورونا سيساعدان في إنهاء الوباء.

ثبت أن أحد الأقراص، التي تصنعها شركة فايزر، قد خفضت معدلات العلاج في المستشفى والوفاة بنحو 90 %.

ينتمي المرشح من الشركة المصنعة للأدوية، والذي يُطلق عليه PF-07321332، إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مثبطات الأنزيم البروتيني، حيث ستعمل الأقراص عن طريق تثبيط إنزيم يستخدمه الفيروس التاجي لعمل نسخ منه داخل الخلايا البشرية.



اقراص فايزر

أعلن الباحثون عن بيانات التجارب السريرية، التي وجدت أن 0.8 % فقط من المرضى الذين تناولوا الأقراص تم نقلهم إلى المستشفى مقارنة بـ 7% ممن تناولوا دواءً وهمياً، بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك وفيات في مجموعة العلاج.

وقالت الصحيفة، انه في الشهر الماضي، أعلنت شركة ميرك Merck عن نتائج التجارب السريرية لحبوب كورونا التجريبية الخاصة بها والتي تسمى molnupiravir، موضحة، إن الدواء يعمل عن طريق منع الفيروس من نسخ نفسه مما يمنعه من الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

أظهرت النتائج أنه يمكن أن يقلل من فرص الوفاة أو دخول المستشفى إلى النصف بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحالة حادة من كورونا.

ووجدت الدراسة أن 7.3 % من مجموعة العلاج إما دخلوا المستشفى أو ماتوا في نهاية 30 يومًا، مقارنة بـ 14.1%ممن تناولوا حبوبًا وهمية.

يوم الخميس، تلقى عقار "مولنوبيرافير" موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي أول دولة تعطي الضوء الأخضر للعقار.

قال جوتليب، أعتقد أن النتيجة النهائية هي نهاية الوباء، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة، نظرًا لجميع الأدوات موجودة لدينا لمكافحة هذا المرض، لكنه يقول إنه بعد نهاية الموجة، التي يجب أن تكون في غضون شهرين تقريبًا، يجب أن يكون الفيروس مرضًا متوطنًا - بمعنى أنه ينتشر دائمًا بين السكان ولكن بمعدلات منخفضة.

وأوضح جوتليب: "أعتقد أن هذا العلاج وغيره من الابتكارات التي رأيناها التي تصل إلى السوق تمثل حقًا نهاية الوباء في الولايات المتحدة".

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز يحمل عقار فايزر اسم العلامة التجارية باكسلوفيد Paxlovid، وعقار ميرك يحمل الاسم التجاري Lavgevrio في بريطانيا، حيث حصل على موافقة الجهات التنظيمية.