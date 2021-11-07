شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس.. منها فقدان الوزن المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس غدة أساسية في الجهاز الهضمي تصنع عصائر تسمى الإنزيمات، تكسر السكريات والدهون، مما يسمح للهرمونات بالتشكل والانتقال عبر مجرى الدم، وسرطان البنكرياس هو أحد أنواع السرطان المميتة، ومن الصعب اكتشافه مبكرًا، لكن يمكن إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة، وبالرغم من ذلك فإن سرطان البنكرياس له عدة مؤشرات وعلامات، نتعرف في هذا التقرير على علامات تحذير تدل على احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس، بحسب موقع "eat this".

علامات تحذير تدل على احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس

جلطات الدم

ذكرت جمعية السرطان الأمريكية أن جلطات الدم قد تكون مؤشرًا مبكرًا على سرطان البنكرياس، الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس أكثر عرضة للإصابة بجلطة دموية في الأوردة الكبيرة، غالبًا في الساقين ، والمعروف أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT) إنها حالة خطيرة بحد ذاتها لأن قطعة من الجلطة يمكن أن تنفصل وتستقر في الرئة، مما يسبب انسدادًا رئويًا مميتًا.

استسقاء

الاستسقاء هو حالة ناتجة عن زيادة السوائل في تجويف البطن، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن في بعض الأحيان، تتراكم السوائل في تلك المساحة بين الأعضاء وجدار البطن، يمكن أن يسبب الاستسقاء ألمًا شديدًا ، وحتى صعوبة في التنفس ، ويمكن أن يحدث في أي مرحلة من سرطان البنكرياس.

اليرقان أو اصفرار الجلد والعينين

وينتج اليرقان عن تراكم مركب البيليروبين: الصفراء المتكونة في الكبد والتي تترك من خلال البراز نظرًا لأن سرطان البنكرياس غالبًا ما يتشكل بالقرب من القناة الصفراوية، فقد ينتهي به الأمر إلى الانسداد، مما يسمح للبيليروبين بالبقاء في الجسم.غالبًا ما ينتشر السرطان الذي يبدأ في البنكرياس إلى الكبد ، مما يؤدي أيضًا إلى الإصابة باليرقان.

فقدان الوزن المفاجئ

إن اتباع نظام غذائي متوازن عادة ما ينظم وزن الشخص لكن فقدان الوزن المفاجئ دون أي عوامل خارجية مثل حالة طبية طارئة أو تغيير نمط الحياة يجب أن يكون مدعاة للقلق، خاصة لمن هم في الخامسة والخمسين من العمر وما فوق.

ألم في الجزء العلوي من البطن

وفقًا لمركز جونز هوبكنز الطبي، فإن الألم الخفيف في البطن قد يشير إلى وجود ورم في البنكرياس في بعض الأحيان يمكن أن ينتشر الألم إلى الظهر لأن الورم موجود على ذيل البنكرياس ، ويدفع ضد العمود الفقري وتزداد حدة هذا الألم بعد الوجبات.

الاكتئاب والقلق (قبل التشخيص)

قد يكون القلق والاكتئاب في الواقع مقدمة لاضطراب طبي أساسي هناك احتمال أن الحالات الطبية (بما في ذلك سرطان البنكرياس) قد تظهر في البداية على أنها قلق أظهرت دراسة أجريت في السويد وجود صلة بين الحالات العقلية التي تسبق تشخيص السرطان.

على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة كافية ، تنص إحدى النظريات على أن "متلازمة مرتبطة بالورم" يمكن أن تنتج ناقلًا عصبيًا زائفًا له القدرة على تغيير الحالة المزاجية للفرد.

الغثيان والقيء

يحدث في مراحل لاحقة ، ورم البنكرياس يمكن أن ينمو ويسد جزءًا من الجهاز الهضمي ، عادة الاثني عشر. الاثني عشر هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ويتصل بالمعدة. منع هذا لا يسمح للأطعمة المصنعة بالمرور والعودة إلى المعدة ، مما يسبب الغثيان والقيء.