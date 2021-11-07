متى يشرب شاي الماتشا؟

بيروت - نادين محمد -

على الرغم من أن الصين منشأ هذا المشروب، إلا أنه يعتبر من أشهر المشروبات اليابانية بعد أن أصبحت اليابان بلد الإنتاج. يعود استخدام شاي الماتشا Matcha إلى العهد القديم للطب الصيني، لينتشر حديثاً في كافة أصقاع الأرض، نظراً لخصائصه المذهلة التي يمتلكها، وفق ما أثبتته العديد من الدراسات.

ما هو الماتشا؟

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هو كناية عن مسحوق أخضر اللون، يستخرج من أوراق نبات الكاميليا ساينسز Camellia Sinensis التي ينتج منها أنواع مختلفة من الشاي، كالشاي الأخضر، الأسود، الأبيض، الأصفر، شاي الأولونج Oolong Tea، شاي بوير Tea Puerh، وهي أنواع من الشاي يتم معالجتها بطرق مختلفة لتحقيق مستويات متعددة من الأكسدة، حالها حال الماتشا، إذ إنها تزرع في الظل لزيادة مادة الكلوروفيل Chlorophyll في أوراقها ومواد أخرى مختلفة، مثل الحمض الأميني ليثانين L-theanine.

فوائد شاي الماتشا

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• يعزز من قدرات التركيز

أثبتت الدراسات أن شاي الماتشا يحتوي على حمض أميني يعرف بليثانين L-theanine يساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية، الذي يمد الجسم بموجات أشعة ألفا Alpha Particle الموجودة في أعلى الدماغ، خاصة عند دمجه مع الكافيين الموجودة في شاي الماتشا بنسبة أقل مقارنة بتلك الموجودة في القهوة. كما يساعد شاي الماتشا في التخفيف من نوبات الاكتئاب المتكررة، من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.



• يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعرف عن شاي الماتشا غناه بمضادات الأكسدة، أحد أنواعها على Epigallocatechin-3-Gallate الذي يلعب دوراً مهماً في التخفيف من خطر الإصابة بالأورام السرطانية بمختلف أنواعها، كسرطان القولون، المعدة، البروستاتا، البنكرياس، الرئة... إذ إنها تمنع نمو واتشار الخلايا السرطانية من خلال رفع مناعة الجسم.

• خفض الكوليسترول الضار

لشاي الماتشا القدرة على رفع معدل الكوليسترول المفيد في الجسم يقابله خفض نسب الكوليسترول الضار.

• يقي من أمراض القلب

شاي الماتشا مشابه للشاي الأخضر في قدرته على الحماية من أمراض القلب لاحتواء الاثنين على مركبات تساهم في خفض نسب الكوليسترول الضار، الدهون الثلاثية، وبالتالي حماية القلب من مختلف الأمراض.

• التخفيف من حدة الالتهابات

يحتوي الماتشا على مضاد أكسدة يعرف البوليفينول Polyphenols الذي يساعد في التخفيف من فرص الإصابة وآلام التهاب المفاصل، وما ينتج عنه، كانهيار الغضروف.



فوائد أخرى لشاي الماتشا



• يحافظ على صحة ونقاء البشرة لاحتوائه على عدد من الأنزيمات التي تقي البشرة من ضرر الأشعة ما فوق البنفسجية، ما يساهم في تأخر ظهور علامات التقدم في السن.

• يقوم بتجديد الخلايا التالفة.

• يحسن من وظائف الغدد، تحديداً الكظرية والدرقية.

• يساهم في مكافحة بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا الضارة، كابكتيريا العنقودية، الكبد الوبائي وفيروس C.

• يحافظ على توازن نسب السكر في الدم.

• يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

• يحسن من صحة اللثة والأسنان.

فوائد شاي الماتشا للتخسيس

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• كشفت بعض الدراسات عن أن شاي الماتشا يحتوي على مادة الكلوروفيل التي تساعد الجسم في التخلص من الدهون المتراكمة، إذا ما أرفق تناوله باتباع نظام صحي متوازن وممارسة التمارين الرياضية المفيدة.

• يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

• يحسن عملية الأيض في الجسم، إذ يحتوي الماتشا على الكاتشينات Catechins التي تسرع من عملية التمثيل الغذائي في الجسم أثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية، ما يساعد على منع تخزين الدهون في الجسم.

متى يشرب شاي الماتشا للتخسيس؟



يفضل تناول شاي الماتشا للتخسيس بين الوجبات الرئيسية لأنه يؤثر على امتصاص الحديد والكلسيوم بالجسم، وذلك على النحو التالي:

• كوب في الفترة الصباحية قبل تناول وجبة الفطور الرئيسية.

• كوب في فترة الظهيرة، قبل تناول وجبة الغداء بساعتين على الأقل.

• كوب في المساء قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعة، شريطة تناول جميع الوجبات الرئيسية خلال اليوم.



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