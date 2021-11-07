شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج الحموضة من منزلك؟.. الفواكه الحمضية والحليب من أفضل الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الناس من الحموضة، حيث أنها أحد المشاكل الشائعة للجهاز الهضمى، وتسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء والإمساك، ولعل السبب في الإصابة بالحموضة هو حدوث عن تهيج أنابيب الطعام بسبب حمض المعدة أو الصفراء وتسبب حرقة المعدة، وهناك العديد من العلاجات المنزلية لعلاج الحموضة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 أطعمة لمحاربة الحموضة:

الفواكه الحمضية

تساعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال فى تحييد الأحماض فى المعدة، كما أنها غنية بالألياق التي تحسن عملية الهضم والصحة، كما تعتبر الفاكهة خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة وهى أيضًا طريقة جيدة للتحكم في الحموضة التي تضر بطانة المعدة.

الحليب والزبادي

الحليب هو علاج مثالي للحموضة خاصة الحليب البارد أو الدافئ، فهو مضاد طبيعى للحموضة لأنه غني بأملاح الكالسيوم التى تحيد الحمض، وأيضًا الزبادي أحد العلاجات الأخرى للحموضة، حيث بالإضافة إلى محتواه من الكالسيوم فهو أيضًا غنى بالبروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء والهضم.

الموز

الموز مصدر غنى بالألياف التى تساعد فى تحسين الجهاز الهضمي نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يعمل على زيادة إنتاج المخاط فى المعدة مما يؤدى إلى تقليل تكوين الأحماض الزائدة التي تسبب الحموضة.

العسل

تناول ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ يساعد في علاج الحموضة، كما يفضل إضافة الليمون إليه ليجعله عامل قلوي جيد يساعد على تحييد الحمض في المعدة.

اللبان

مضغ اللبان يعتبر طريقة جيدة لمحاربة حموضة المعدة خاصة اللبان الخالى من السكر الذى يساعد في زيادة إنتاج اللعاب وتطهير المريء من الأحماض المؤلمة.