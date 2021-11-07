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8 لقاحات لفيروس كورونا وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - أدرجت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 8 لقاحات لـ كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ في جميع البلدان ، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، نعرض في التقرير التالى أسماء اللقاحات:

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كوفاكسين
 

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) هذا الأسبوع في الثالث من (نوفمبر) قائمة استخدامات الطوارئ (EUL) لـ COVAXIN ، وهو أول لقاح محلي في الهند طورته شركة Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد.

 COVAXIN هو أحد لقاحات كورونا الثمانية المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية للوقاية من عدوى كورونا يقيِّم إجراء EUL التابع لمنظمة الصحة العالمية مدى ملاءمة المنتجات الصحية الجديدة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، كما تسمح قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية بنشر اللقاح على مستوى العالم.

تقوم مجموعة تقييم المنتجات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتقييم جودة وسلامة وفعالية لقاحات كورونا ، بالإضافة إلى خطط إدارة المخاطر وملاءمة البرامج ، مثل متطلبات سلسلة التبريد ، قبل إدراجها للاستخدام في حالات الطوارئ.

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لقاح Pfizer-BioNTech
 

تم منح لقاح Pfizer / BioNTech قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2020.

لقاح أسترازينيكا - أكسفورد
 

تم منح نسختين من لقاح AstraZeneca / Oxford  ، الذي تنتجه AstraZeneca-SKBio (جمهورية كوريا) ومعهد Serum Institute of India (يسمى Covishield) ، قائمة استخدام الطوارئ (EUL) من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في 15 فبراير 2021.

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جونسون آند جونسون
 

أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح الذي طورته Janssen (Johnson & Johnson)، للاستخدام في حالات الطوارئ في جميع البلدان ولإطلاق COVAX في 12 مارس 2021.

لقاح موديرنا
 

أصبح لقاح Moderna  هو اللقاح الخامس الذي يتلقى المصادقة الطارئة من منظمة الصحة العالمية ، عندما أدرجته المنظمة للاستخدام في حالات الطوارئ في 30 أبريل 2021.

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لقاح سينوفارم
 

أدرجت منظمة الصحة العالمية في 7 مايو 2021 لقاح Sinopharm للاستخدام في حالات الطوارئ ، مما يعطي الضوء الأخضر لاستخدامه العالمي.

سينوفاك
 

تلقى لقاح Sinovac-CoronaVac ، الذي تنتجه شركة الأدوية Sinovac ومقرها بكين ، تصديق منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ في 1 يونيو 2021.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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