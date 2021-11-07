شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول آخر مستجدات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية يوم غدٍ الإثنين الموافق 8 نوفمبر، مؤتمرًا صحفيًا، حول مستجدات جائحة كورونا، ودور المجتمعات في احتواء الجائحة في إقليم شرق المتوسط، حيث يسلط المؤتمر الضوء على آخر مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على دور المجتمعات في احتواء الجائحة.

يشارك في المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور قمرول حسن، رئيس وحدة التمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وشلل الأطفال، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة سمر الفقي، المسئولة التقنية، للمبادرات المجتمعية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وعلى صعيد آخر كشف الدكتور سكوت جوتليب، رئيس هيئة الأغذية والأدوية الغذاء السابق، إن جائحة كورونا يمكن أن تنتهي في الولايات المتحدة بحلول يناير مع وصول حبوب فايزر وميرك المضادة للفيروسات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" لقد بشر بالأقراص المضادة للفيروسات التي طورتها شركتا فايزر وميرك Pfizer و Merck، والتي، عندما وافقت عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، ستكون أدوات جديدة لمكافحة وباء كورونا.

أضاف: جوتليب أيضًا أنه يتوقع أن يصبح كورونا مرضًا مستوطنًا في الشهرين المقبلين، وهذا يعني دائمًا أنه ينتشر ولكن بمعدلات منخفضة.

وقالت الصحيفة، يعتقد المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) إن جائحة كورونا قد ينتهي بحلول بداية العام المقبل.