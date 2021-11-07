4 نصائح للحفاظ على فقدان الوزن بعد دايت الصيام المتقطع

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القاهرة - سامية سيد - دايت الصيام المتقطع أحد أكثر طرق إنقاص الوزن شيوعًا فى السنوات الأخيرة، حيث يقسم هذا النظام دورة يومك بين فترة الصيام وفترة تناول الطعام، وبعد اتباع دايت الصيام المتقطع يمكنك التوقف عن هذا النمط فى الغذاء والعودة لعادات الأكل الطبيعية، لكن يجد بعض الناس صعوبة في الحفاظ على فقدان الوزن بعد الانتهاء من فترة الريجيم، لذلك، إذا كنت قد فقدت الوزن بنجاح بعد اتباع نظام الصيام المتقطع، فإليك بعض النصائح للحفاظ على فقدان الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح للحفاظ على فقدان الوزن بعد دايت الصيام المتقطع

ركز على جعل البروتين جزء كبير من نظامك الغذائي

يعتبر البروتين أحد المكونات الأساسية لنظام غذائي جيد وفعال لفقدان الوزن، والذي يحافظ على شبعك وتغذيتك جيدًا عند تناوله بالكمية المناسبة.

عندما تعود إلى ثلاث أو أربع وجبات صغيرة في اليوم، خطة نظام غذائي منتظمة، تأكد من أن لديك ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين في طبقك، وهي إحدى الطرق لضمان عدم الإفراط في تناول الطعام، والتحكم في عاداتك في الأكل حتى بعد الانقطاع عن نظام الصيام سواء كان بروتينًا حيوانيًا أو بروتينًا نباتيًا، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بانتظام مفيد جدًا.

استمر في تجربة الأطعمة المختلفة ولا تمنع أي نوع من الطعام

بدلاً من مجرد الالتزام بمخطط نظام غذائي واحد، استمر في تجربة الأطعمة وتضمين الأطعمة التي تساعد في إنقاص الوزن لا تستسلم لمفهوم اتباع خطة نظام غذائي موحد، وبدلاً من ذلك، جرب الأطعمة الجديدة ، كلما تعلمت المزيد عنها ، ستكتسب الكثير من المعرفة الغذائية وتتخذ خيارات مستنيرة مع نظامك الغذائي سيضمن أيضًا أنك لا تشعر بالملل من نظامك الغذائي ، والاستمتاع بمجموعات الطعام المختلفة دون أي ذنب.

أضف خيارات صحية إلى نظامك الغذائي

قد يكون الحفاظ على نمط غذائي أو الانتقال إلى الأكل العادي هو الأصعب عند الخروج أو تناول الطعام في الخارج.

في حين أنه من المقبول تناول الطعام في الخارج من حين لآخر ، فمن الضروري أن تفعل ذلك دون الشعور بالذنب وأن تتخذ خيارات أكثر ذكاءً مع طعامك- والتي لا تضيف سعرات حرارية ثقيلة إلى نظامك الغذائي أو تتجاوز السعرات الحرارية التي تتناولها.

حاول اختيار بدائل صحية واعرف عدد السعرات الحرارية التي يضيفها كل طعام، والأهم من ذلك ، استمر في التركيز على التحكم في الكمية.

ضع أهدافًا للتمارين الرياضية

لكي تتمتع بأسلوب حياة أكثر فاعلية وتحافظ على لياقتك، يجب أن تكون منضبطًا في كل من النظام الغذائي والتمارين الرياضية جرب نماذج تمرين مختلفة ، واكتشف ما هو التمرين الأفضل بالنسبة لك.