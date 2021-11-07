شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شاربو القهوة يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة الأمريكية أن شاربي القهوة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة، بحسب ما نشر موقع جريدة "نيويورك بوست".





وفحصت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، 372 مستقلبًا في الدم في 3811 شخصًا مختلفًا.

والمستقلبات عبارة عن جزيئات صغيرة يتم تصنيعها أو استخدامها عندما يكسر الجسم الطعام أو الأدوية أو المواد الكيميائية.

ووجد العلماء أن 56٪ من الأشخاص الذين فحصوا مستقلبات الدم من قبل الباحثين كانوا يشربون القهوة يوميًا، و 32٪ شربوا أكثر من فنجانين يوميًا.

خلال فحوصاتهم، اكتشف الباحثون مستقلبًا مرتبطًا بالقهوة يمكن أن يساعد الكلى على أن تصبح أكثر صحة ومع ذلك ، وجدوا أيضًا مستقلبين آخرين مرتبطين بالقهوة مرتبطين بأمراض الكلى المزمنة.

ومرض الكلى المزمن ينتج عن الفقد التدريجي لوظائف الكلى، حيث تؤدي الكلى التالفة إلى تراكم الفضلات السامة والسوائل الزائدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

النتائج الجديدة "فاجأت" باحثي جونز هوبكنز، بالنظر إلى أن تقريرًا نُشر قبل ستة أشهر فقط خلص إلى أن هناك "تأثير مفيد للقهوة على وظائف الكلى".

وقال الدكتور كيسي ريبهولز، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة الجديدة، لصحيفة الإندبندنت، أن أحد المستقلبات المرتبطة بالقهوة والمرتبطة بأمراض الكلى تحتوي أيضًا على مركبات مرتبطة بتدخين السجائر.

بالإضافة إلى ذلك ، أكد عدد كبير من الأبحاث الأخرى أن القهوة يمكن أن تكون مفيدة لصحة الشخص بشكل عام.

ونشر باحثون من جامعة نورث وسترن نتائج في مجلة Nutrients زعموا أن "الاستهلاك المعتاد لفنجان واحد أو أكثر من القهوة في اليوم مرتبط بانخفاض بنسبة 10٪ في خطر الإصابة بفيروس كورونا".

ووجدت النتائج التي نشرت في المجلة الطبية التي راجعها النظراء BMC Public Health أن تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكبد الأخرى المرتبطة بالكحول.

وخلص تقرير في مجلة Circulation إلى أن شرب فنجان واحد على الأقل من القهوة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب.