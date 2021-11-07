شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تطور حبوب عن طريق الفم ضد كورونا يمكن أن تقلل من الموت بنسبة 89٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يوم من موافقة المملكة المتحدة على molnupiravir من شركة Merck – وهو أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم في العالم ضد فيروس كورونا، أعلنت شركة Pfizer الأمريكية لصناعة الأدوية أيضًا أنها تخطط لتقديم بيانات عن حبوب جديدة ضد الفيروس أيضا، إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للأذن بالاستخدام الطارئ.

في بيان صدر عن الشركة وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، ، قالت فايزر إن حبوبها المضادة للفيروسات ضد كورونا، والتي تسمى Paxlovid ، يمكن أن تقلل من خطر الاستشفاء والوفاة بنسبة 89 % للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من المرض عند إعطائهم في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.



لقاح فايزر وتقليل خطر المرض والوفاة

أظهرت تجربة سريرية شملت 1219 مريضًا بـ كورونا أيضًا إمكانات حبوب منع الحمل كعلاج لأنواع متعددة من عدوى فيروس كورونا، وتخطط الشركة لتقديم بيانات تجربتها السريرية إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ "في أقرب وقت ممكن".

صرح رئيس شركة Pfizer والرئيس التنفيذي ألبرت بورلا أنه بمجرد الموافقة أو التصريح من قبل السلطات التنظيمية، فإن Paxlovid لديه القدرة على إنقاذ الأرواح ، وتقليل شدة عدوى كورونا ، والقضاء على ما يصل إلى تسعة من كل عشرة حالات دخول إلى المستشفى.

من ناحية أخرى ، قالت شركة ميرك إن مولنوبيرافير يمكن أن يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بحوالي 50٪ للمرضى المصابين بعدوى خفيفة أو معتدلة من COVID-19.