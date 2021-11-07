لن تصدقوا فوائد المضمضة بزيت الزيتون!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

يعتبر زيت الزيتون مكملا ممتازا لمن يبحثون عن نمط حياة صحي، ويتم استخدامه في عمليات التجميل، ويضاف إلى أقنعة الوجه والشعر، وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا يعرف سوى قلة من الناس فوائد المضمضة بزيت الزيتون.

ما هي الأمراض التي يمكن علاجها بشطف فمك بزيت الزيتون؟

في حين أن هذا قد يبدو إجراء مشكوكا فيه، إلا أنه يستحق المحاولة – خاصة أنه ليس معقدًا ولن يكلفك شيئًا. يُعتقد أن الغرغرة المنتظمة بزيت الزيتون تزيل السموم الضارة من الجسم وتقوي المناعة.

وفقًا لبعض الأطباء، يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تخفف عددًا من الأمراض – الشلل وقرحة المعدة والصداع ومشاكل أمراض النساء.

من المهم ملاحظة أنه ليس كل زيت زيتون مناسب لهذه الممارسة. اختر زيت الزيتون البكر الممتاز. صب ملعقة كبيرة من الزيت واشطف فمك لمدة 10-20 دقيقة. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح، يجب أن ينتهي بك الأمر مع سائل حليبي. اشطف فمك بالماء الدافئ ونظف أسنانك.

يُنصح بالقيام بذلك في الصباح – وبهذه الطريقة يمكنك حل بعض المشاكل دون اللجوء إلى الأدوية. يمكن إجراء العملية عدة مرات في اليوم – والأهم من ذلك، على معدة فارغة.

بعد أيام قليلة من بدء الشطف بزيت الزيتون، يمكنك نسيان الأمراض المزمنة. لا تقلق إذا ساءت الأعراض أثناء العلاج – فقد يكون ذلك بسبب قيام جسمك بتنظيف نفسه.

الشطف بزيت الزيتون يساعد على تخفيف التهابات اللثة وتبييض الأسنان، حسب موقع “أكتوالنا” البلغاري.