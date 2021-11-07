هذا العصير يقلل من آلام المفاصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 11:41 صباحًا

التهاب المفاصل هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين، أو مفاصل كفّ اليد، أو قسمًا من العمود الفقري، النوعان الأكثر انتشارًا من التهاب المفاصل، هما: الفـُصال العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويديّ، الوجع والتيبّس في المفاصل هي الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل.

يوجد أنواع أقل انتشارًا من التهاب المفاصل قد تكون نتيجة لمشكلات طبية أخرى تصيب أجزاءً أخرى من الجسم، مثل: مرض الذِّئبة الذي قد يصيب الكلى والرئتين والمفاصل، ومرض الصُّداف (Psoriasis) الذي هو مرض جلديّ بالأساس يؤثر أحيانًا على المفاصل أيضًا.

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل التهاب المفاصل الأمر الذي يؤثر على نشاطهم اليومي، ليتبع الكثيرون عددا من

العلاجات للتخلص من هذه الآلام.

وصف جو غرايدون الحاصل على الدكتوراة في العلوم الصيدلية، عصيرا لمريض كان يرفض تناول الأدوية لتخفيف آلام المفاصل.

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة طبية متخصصة تثبت فعالية العصير، إلى أن عددا من الأشخاص كانوا يشربونه بشكل يومي، الأمر الذي خفف لديهم هذه الآلام.

وبحسب غرايدون فإن المشروب يتكون من عصير العنب وملعقة كبيرة من البكتين السائل.

وأضاف غرايدون، بأن عددا من الأشخاص كانوا يتناولون هذه العصير بشكل يومي مرتين الى 3 مرات في اليوم.

ونصح غرايدون الأشخاص الراغبيين بشرب هذا العصير، مراجعة طبيبهم الخاص أولا لأن بعض الأشخاص لديهم حساسية من البكتين.