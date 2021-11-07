لهذه الاسباب الشاي الأخضر الافضل في التنحيف!

بيروت - نادين محمد - هل تريدين أن تفقدي من وزنك بضعة كيلواغرامات؟ أدخلي الشاي الأخضر في برنامجك للتنحيف، إذ أن فوائده للتنحيف كبيرة جداً نظراً لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة للغاية، الامر الذي يساعدك في تخفيف وزنك ويجعله حليفك الاول للتنحيف أو على الأقل لن يزداد وزنك معه.

حارق للدهون

يحتويالشاي الأخضر على التايين، وهو العنصر النشط من عائلة الكافيين التي تعزز تحلل الدهون أو حرقها. وورقة واحدة من أوراقالشاي الأخضر المجففة تحتوي على 3 أو 4 في المائة من الكافيين.

كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول، والذي يسمح للكافيين بابطاء امتصاص الدهون والكربوهيدرات في الجسم، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية الممتصة. وإذا كان الشاي الأخضر لا يجعلك تفقدين الوزن بشكل جذري فثمة شيء واحد مؤكد وهو أن الشاي الأخضر لا يجعل جسمك يخزن الدهون.

مدر للبول ممتاز

الشاي الأخضر يمتلك فوائد عديدة أخرى: خصائص الاستنزاف التي يتمتع بها تساعد على التخلص من الفضلات والسموم التي في الكلى.

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حليف البطن المسطح

يحتوي الشاي الأخضر كذلك على كمية كبيرة من الكاتشين (الورقة الواحدة تحتوي من 15 إلى 30 في المائة ) وهو عنصر مضاد للأكسدة يساعد على تنظيم الوزن والتخلص من الدهون في الجسم وخصوصاً حول حزام البطن. ولدى تناول الشاي الأخضر بانتظام فإن ذلك يقلل محيط الخصر على المدى الطويل.

الشاي الأخضر لمضاعفة استهلاك الطاقة في جسمك

وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن مستخرج الشاي الأخضر وبسبب احتوائه على الكافيين والكاتشين يزيد تركيز النورأدرينالين في الجسم، وهذا المركب يساعد على زيادة استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون. وفي دراسة أجريت على الفئران ثبت تأثيره المضاد للسمنة غير أن تلك التي شملت بني البشر أظهرت نتائج كانت أقل انكشافاً ولكن يبدو أن له تأثير حقيقي على فقدان الوزن وأظهر التحليل التلوي الذي أجري عام 2010 أن الكاتشين الذي يحتويه الشاي الأخضر يرتبط مع النشاط البدني المعتدل الذي يلعب دوراً في فقدان الوزن.

كيف تتناولين الشاي الأخضر لكي تنحفي

عادة ما يتم شرب الشاي الأخضر منقوعاً، أشربي ثلاثة إلى أربعة أكواب يومياً ويفضل أثناء الطعام كما توصي ادارة الدواء والغذاء. وفي حالة رغبتك في تناول وجبة خفيفة خلال النهار يمكنك تهدئة جوعك بشرب هذا الشاي فمن شأن ذلك أن يجنبك الأكل بين الوجبات الرئيسية.

من المهم شرب هذا الشاي يومياً لأن عناصره النشطة التي تعمل على تنحيف الجسم لا تبقى في الجسم أكثر من 24 ساعة. وحتى بعد أن تنحفي يجب أن تشربي هذا الشاي بانتظام لتحافظي على وزن ( من كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً).

يحتوي الكوب الواحد منالشاي الأخضرعلى حوالي 50 ملغ من الكافيين، والكمية التي ينصح بتناولها من الكافيين يومياً هي 300 ملغ، ولا ينصح بتجاوز هذه الكمية يومياً لتفادي مخاطر الإصابة بتسمم الكبد وخصوصاً إذا تم تناوله على معدة فارغة.

بعض النصائح الأخرى

على الرغم من أن هذا المشروب طبيعي إلا أنه من المهم بشكل خاص إذا شعرت عند شربه بآلام في البطن أو الكبد مراجعة الطبيب، كما تنصح النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد باستشارة الطبيب قبل شرب الشاي الأخضر.

ويفضل تجنب شرب الشاي الأخضر قبل النوم لأن الكافيين قد يسبب الأرق.

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