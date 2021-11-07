شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين الخرف والزهايمر.. وكيف يؤثران على الصحة العقلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف والزهايمر هما مصطلحان غالبًا ما يستخدمان بالتبادل للإشارة إلى حالات الصحة العقلية المرتبطة بفقدان الذاكرة وقلة التركيز، ولكن الخرف مصطلح شامل يستخدم لوصف عدد لا يحصى من الأعراض التي يمكن أن تؤثر على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية بشكل مستقل، من بينها الزهايمر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو الخرف؟

الخرف ليس مرضًا محددًا كما هو شائع عنه، يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الأداء الإدراكي للشخص مثل الذاكرة والتفكير والتركيز وقدرات حل المشكلات واستخدام اللغة والإدراك البصري.

مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف مع حوالي 70 في المائة من إجمالي الحالات.

أسباب وأعراض الخرف

من غير الواضح ما الذي يسبب الخرف بالضبط، حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من الأشياء قد تساهم فى حدوثه، يؤثر في الغالب على كبار السن، حيث يعانى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا من نوع واحد أو أكثر من أنواع الخرف، ولكن هذا لا يعني أن الخرف والشيخوخة مرتبطان، فقد يعانى منه الأشخاص الأصغر سنًا، لكن الحالات منخفضة نسبيًا.

قد تتراوح أعراض الخَرَف من خفيفة إلى شديدة اعتمادًا على المنطقة المصابة في الدماغ، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للخرف ما يلي:

القلق والضيق

إحساس بالدونية

التجرد وعدم الاهتمام

تكرار نفس الأسئلة

الذهان

اضطرابات النوم

التجول بدون سبب

سلوكيات غير لائقة

ما هو مرض الزهايمر؟

هو في الواقع شكل من أشكال الخرف، ولكن ليس كل من يعاني من الخرف مصابًا بمرض الزهايمر، تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الخرف ناتج عن تراكم بروتينات غير عادية في الدماغ، تشكل جزيئات البروتين لويحات وتشابكات مما يؤثر على قدرتها على التواصل، وتبدأ ببطء في إتلاف الخلايا حتى تصبح غير قادرة على العمل بشكل صحيح.

أعراض مرض الزهايمر

الارتباك

التغيرات المزاجية والسلوكية

ارتباك حول الأوقات والأماكن والأحداث

صعوبة استخدام الكلمات وفهمها

صعوبة البلع والمشي

علاج الخرف ومرض الزهايمر

في الوقت الحاضر، لا يوجد علاج للخرف ولا لعكس أعراض هذه الحالة، فقط إذا كانت الحالة ناتجة عن بعض الحالات الصحية المحددة فيمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها عند علاج الحالة الأساسية.