شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب تجنب الحليب عند اتباع دايت لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من متبعى الحميات الغذائية وأنظمة الدايت عن بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب عليهم تناولها وتجنبها عند اتباع نظام غذائي، ومن بينها الحليب، لأنه يحتوي على الدهون التي قد تتسبب فى زيادة الوزن، فهل يجب أن تتجنب الحليب عند اتباع دايت لإنقاص الوزن؟.. هذا ما سنعرفه فى السطور التالية.

لماذا يعتقد البعض أن الحليب ليس مفيدًا لفقدان الوزن؟

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" يحتوي الحليب على دهون مشبعة ونسبة عالية من السعرات الحرارية، وهما العاملان اللذان لا يمكن تجاهلهما عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

يحتوي 250 مل من الحليب كامل الدسم (كوب واحد) على ما يقرب من 5 جرامات من الدهون و 152 سعرة حرارية.

والذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ، يتجنبون الحليب ومنتجات الألبان في نظامهم الغذائي لاستهلاك سعرات حرارية محدودة في اليوم.

هل يمكن أن يؤدي الحليب إلى زيادة الوزن؟

أكد خبراء التغذية أن الحليب لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، بل يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن، لأن الحليب صحي ومصدر للبروتين عالي الجودة، وهو عنصر غذائي ضروري لبناء ونمو العضلات كما أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من العناصر الغذائية مثل الزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د.

يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية عظامك وتعزيز المناعة وزيادة التمثيل الغذائي.

250 مل من الحليب تحتوي على 8 جرام بروتين و 125 مجم كالسيوم لذلك لا ضرر من تناول الحليب بكميات محدودة يومياً حتى لو كنت تتبع نظاماً غذائياً.

وفقًا لدراسة حديثة فقد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية وزنًا أكبر عندما تناولوا ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميًا مقارنة بأولئك الذين تجنبوا منتجات الألبان.

تشير العديد من الدراسات الأخرى أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بمنتجات الألبان قادرون على إدارة وزنهم بشكل أفضل بعد فقدانهم كما أن محيط الخصر لديهم أقل علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل تناول الكالسيوم أيضًا من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثانى وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية.