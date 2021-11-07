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القاهرة - سامية سيد - الزائدة الدودية عبارة عن أنبوب بحجم الإصبع يقع حيث تتصل الأمعاء الغليظة والدقيقة، ليس لها وظيفة معروفة ، ولكن إذا أصيبت بالتهاب أو عدوى (التهاب الزائدة الدودية) فستحتاج إلى علاج فوري.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic قد يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا متقطعًا أو قد تنفجر (تتمزق) مسببة ألمًا شديدًا ومفاجئًا، و يمكن أن تنشر الزائدة الدودية الممزقة البكتيريا عبر تجويف البطن تؤدي هذه البكتيريا إلى حدوث عدوى خطيرة ومميتة في بعض الأحيان تسمى التهاب الصفاق.

يمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية في أي عمر ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات، و غالبًا ما يحدث التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال خلال سنوات المراهقة ولكن حتى الأطفال في سن المدرسة الابتدائية يصابون بالتهاب الزائدة الدودية.

ليس من الواضح ما الذي يسبب التهاب الزائدة الدودية. يتسبب شيء ما في حدوث التهاب (تهيج وتورم) أو عدوى في الزائدة الدودية يمكن أن تشمل الأسباب:

1:إصابة أو صدمة في البطن.

2:انسداد في الفتحة حيث تتصل الزائدة بالأمعاء.

3:عدوى الجهاز الهضمي .

4:مرض التهاب الأمعاء .

يعد ألم البطن الحاد في أسفل البطن الأيمن حيث توجد الزائدة الدودية -علامة رئيسية على التهاب الزائدة الدودية. غالبًا ما تظهر الأعراض فجأة وتتفاقم وتشمل:

-ألم في البطن أو إيلام يؤلم أكثر عند السعال أو العطس أو الشهيق أو الحركة.

-بطن منتفخة.

-الإمساك .

-الإسهال .

-عدم القدرة على إخراج الغازات .

-فقدان الشهية (عدم الشعور بالجوع في المعتاد).

-حمى منخفضة الدرجة (أقل من 100 درجة فهرنهايت).

-الغثيان والقيء .

-التشخيص والاختبارات.

ما هي مضاعفات التهاب الزائدة الدودية؟

إذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تتمزق الزائدة الدودية المريضة و يمكن أن يسبب انفجار الزائدة الدودية عدوى يمكن أن تؤدي إلى مرض خطير وحتى الموت تشمل المضاعفات:

-الخراج: قد تصاب بخراج زائدي ، أو جيب من القيح المعدي سيضع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنابيب تصريف في بطنك، و تزيل هذه الأنابيب السوائل من الخراج قبل الجراحة.

قد تستغرق عملية الصرف أسبوعًا أو أكثرخلال هذا الوقت ، تتناول المضادات الحيوية لمحاربة العدوى بعد زوال الخراج ، ستخضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

-عدوى في البطن: يمكن أن يكون التهاب الصفاق مهددًا للحياة إذا انتشرت العدوى في جميع أنحاء البطن، جراحة البطن (شق البطن) تزيل الزائدة الدودية الممزقة وتعالج العدوى.

-الإنتان: يمكن أن تدخل البكتيريا من الزائدة الدودية الممزقة إلى مجرى الدم، إذا حدث ذلك ، فقد يتسبب في حالة خطيرة تسمى تعفن الدم، يسبب الإنتان التهابًا واسع النطاق في العديد من أعضائك، يمكن أن تكون قاتلة يتطلب العلاج في المستشفى بالمضادات الحيوية القوية.