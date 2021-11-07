شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب صباحي يمنع تراكم حمض البوليك لمرضى النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو شكل منهك من التهاب المفاصل يؤثر على المفاصل، وأهمها إصبع القدم الكبير، وغالبًا ما يحدث بسبب تراكم حمض البوليك.

بينما يُعزى تراكم حمض اليوريك إلى عدد من الأسباب، يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا؛ فيمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة بانتظام إلى زيادة خطر حدوث ألم مفاجئ.

وبالمثل ، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في منع تراكم حمض البوليك ؛ بعض الأطعمة لديها القدرة على تخفيف المخاطر بشكل فعال ، وكشفت دراسة أجريت عام 2010 عن مشروب إفطار شائع يرتبط بتقليل المخاطر، وفقا لتقرير موقع " timesnownews".

مشروب الإفطار الذي يتغلب على تراكم حمض البوليك

وفقًا لدراسة صحة الممرضات لعام 2010 ، فإن خطر الإصابة بالنقرس أقل لدى الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة، حللت الدراسة النساء في هذه الدراسة واكتشفت أن أولئك الذين يتناولون ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 22 % للإصابة بالنقرس مقارنة بنظرائهم.

أولئك الذين تناولوا أكثر من أربعة فناجين من القهوة لديهم خطر أقل بنسبة 57 % للإصابة بالنقرس، يعزو الخبراء هذا التأثير إلى قدرة القهوة على تقليل مستويات حمض البوليك.

كيف تخفف القهوة مستويات حمض اليوريك؟

تحتوي القهوة على إنزيم يفكك البيورينات في الجسم وبالتالي يقلل من سرعة تكوين حمض البوليك، في حين أن الكافيين ليس بالضرورة سببًا في هذا التأثير، إلا أن الأبحاث تقول أن المركبات الأخرى الموجودة في القهوة مسؤولة عن خفض مستويات حمض اليوريك، ووفقًا لدراسة من المسح الوطني الثالث لفحص الصحة والتغذية في عام 2014 ، لم يكن تناول الشاي مرتبطًا بإدارة حمض اليوريك.