شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. كيف تحافظ على صحة رئتيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إزدياد معدلات تلوث الهواء حول العالم تزداد معاناة مرضى الربو وتزداد أعراضها مثل: ضيق التنفس وتهيج العين والسعال، وهذه مشكلات قصيرة المدى قد تختفي بعد أسبوع، لكن التعرض المطول للملوثات قد يؤدي إلى تلف البطانة الرقيقة للرئتين، مما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الرئة، وتعتبر جزيئات الملوثات الدقيقة أكثر ضررًا لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو، في هذا التقرير نقدم نصائح لمرضى الربو للحفاظ على صحة الرئتين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح لمرضى الربو للحفاظ على صحة الرئتين

يزيد الضباب الدخاني من نوبات السعال الشديد وضيق التنفس لدى مرضى الربو بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالربو. هذا يجعل من الضروري بالنسبة لهم حماية رئتيهم من جزيئات الغبار فيما يلي بعض النصائح لمرضى الربو للعناية برئتيهم.

ارتدِ كمامة طوال الوقت

يجب على مرضى الربو ارتداء كمامة طبية من نوع N95 لتغطي أنفك وفمك بشكل صحيح يحمي القناع جزيئات الغبار الصغيرة من دخول رئتيك والتسبب في حدوث تهيج، مما يؤدي إلى السعال كما أنه يحميك من الإنفلونزا وفيروس كورونا.

اخرج في الهواء عند الضرورة فقط

ضع في اعتبارك جودة الهواء، لا تخرج إلا عند الضرورة إذا كان من الممكن القيام بالمهمة من المنزل أو تأخيرها لبضعة أيام، فهذا هو الخيار الأفضل.

حتى إذا خرجت في نزهة سريعة في الصباح أو في المساء، قم بذلك حسب تحسن مستوى جودة الهواء.

تحسين جودة الهواء الداخلي

يمكن لغاز الطهي والنوافذ المفتوحة وأجهزة التهوية أن تزيد من مستوى ملوثات الهواء في الداخل لذلك ، تحتاج أيضًا إلى اتخاذ خطوات لتحسين جودة الهواء في منزلك لذلك ، قم بتنظيف السجاد والستائر وأجهزة التهوية كل أسبوع، واحصل على نباتات داخلية لتنقية الهواء وأغلق الأبواب والنوافذ عندما تكون جودة الهواء بالخارج رديئة.

العلاج بالبخار

يتضمن العلاج بالبخار استنشاق بخار الماء لتنظيف المسالك الهوائية ومساعدتك على التنفس بشكل صحيح يعمل الهواء الدافئ الرطب على تفكيك المخاط في الممرات الأنفية والحلق والرئتين قد يوفر أيضًا الراحة من الأوعية الدموية الملتهبة والمتورمة في الممرات الأنفية الناتجة عن الجزيئات الملوثة.

تناول طعام صحي

تلعب الأطعمة دورًا حيويًا في إخلاء الممر الهوائي ومساعدتك على التنفس بسهولة يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة المحددة إلى تقليل الالتهاب في الرئتين وإزالة المخاط وحتى تعزيز المناعة لمحاربة الطقس البارد.

قم بتضمين المزيد من الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والخضروات الصليبية والكرز والزيتون والجوز في نظامك الغذائي وحليب الكركم والعسل.

تناول الأدوية في الوقت المحدد

والأهم من ذلك كله هو تناول الدواء في الوقت المحدد للسيطرة على أعراض الربو يُنصح المصابون بالربو أيضًا بالحفاظ على أجهزة الاستنشاق بالقرب منهم حتى يتمكنوا من استخدامها كلما شعروا بضيق في التنفس توفر أجهزة الاستنشاق تخفيفًا سريعًا للأعراض. إذا شعرت أن حالتك تزداد سوءًا أو أن الدواء لا يساعد كثيرًا، فتحدث إلى طبيبك.