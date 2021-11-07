شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الغرغرينا وعلامات الاصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغرغرينا هي موت أنسجة الجسم بسبب نقص تدفق الدم أو الإصابة بعدوى بكتيرية خطيرة، وتؤثر الغرغرينا بشكل شائع على الذراعين والساقين ، بما في ذلك أصابع القدم ، ولكنها قد تحدث أيضًا في العضلات والأعضاء داخل الجسم ، مثل المرارة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يزداد خطر إصابتك بالغرغرينا إذا كنت تعاني من حالة مرضية كامنة يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتؤثر على تدفق الدم ، مثل مرض السكري أو تصلب الشرايين.

تشمل علاجات الغرغرينا الجراحة لاستعادة تدفق الدم وإزالة الأنسجة الميتة ، واستخدام المضادات الحيوية في حالة الإصابة ، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط. كلما تم التعرف على الغرغرينا وعلاجها مبكرًا ، كانت فرصك في الشفاء أفضل.

عندما تؤثر الغررينا على جلدك ، فقد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

-تلون الجلد - يتراوح من الشاحب إلى الأزرق أو الأرجواني أو الأسود أو البرونزي أو الأحمر ، حسب نوع الغرغرينا التي تعاني منها.

-تورم.

-بثور.

-ألم مفاجئ وشديد يتبعه شعور بالخدر.

-خروج إفرازات كريهة الرائحة تتسرب من القرحة.

-جلد رقيق ولامع أو بشرة بدون شعر.

-الجلد الذي يبدو باردًا عند لمسه.

أنواع الغرغرينا

-الغرغرينا الجافة، يشمل هذا النوع من الغرغرينا الجلد الجاف والمتقشر الذي يبدو بنيًا إلى الأزرق المائل إلى الأرجواني أو الأسود ،قد تتطور الغرغرينا الجافة ببطءو يحدث بشكل شائع عند الأشخاص المصابين بداء السكري أو أمراض الأوعية الدموية ، مثل تصلب الشرايين.

-الغرغرينا الرطبة، يشار إلى الغرغرينا على أنها رطبة إذا كانت هناك عدوى بكتيرية في الأنسجة المصابة يعد التورم والتقرح والمظهر الرطب من السمات الشائعة للغرغرينا الرطبة.

قد تحدث الغرغرينا الرطبة بعد حروق شديدة أو قضمة صقيع أو إصابة، و غالبًا ما يحدث عند مرضى السكري الذين يصابون عن غير قصد بإصبع القدم أو القدم تحتاج الغرغرينا الرطبة إلى العلاج فورًا لأنها تنتشر بسرعة ويمكن أن تكون مميتة.

-الغرغرينا الغازية، تؤثر الغرغرينا الغازية عادةً على الأنسجة العضلية العميقة إذا كنت مصابًا بالغرغرينا الغازية ، فقد يبدو سطح الجلد طبيعيًا في البداية.

مع تفاقم الحالة ، قد يصبح جلدك شاحبًا ثم يتحول إلى اللون الرمادي أو الأحمر الأرجواني. قد يبدو الجلد فقاعيًا وقد يصدر صوت طقطقة عند الضغط عليه بسبب الغاز الموجود داخل الأنسجة.

-الغرغرينا الداخلية، تسمى الغرغرينا التي تصيب واحدًا أو أكثر من أعضائك ، مثل الأمعاء أو المرارة أو الزائدة الدودية ، بالغرغرينا الداخلية يحدث هذا النوع من الغرغرينا عند انسداد تدفق الدم إلى أحد الأعضاء الداخلية - على سبيل المثال ، عندما تنتفخ الأمعاء من خلال منطقة ضعيفة من العضلات في منطقة المعدة (فتق) وتصبح ملتوية، ويمكن أن تكون الغرغرينا الداخلية مميتة إذا تُركت دون علاج.

-غرغرينا فورنييه، تشمل غرغرينا فورنييه الأعضاء التناسلية، و يتأثر الرجال في كثير من الأحيان ، ولكن يمكن أن تصاب النساء أيضًا بهذا النوع من الغرغرينا وتسبب العدوى في منطقة الأعضاء التناسلية أو المسالك البولية هذا النوع من الغرغرينا.

-غرغرينا ميليني، عادةً ما يكون هذا النوع النادر من الغرغرينا والذي يطلق عليه أيضًا الغرغرينا الجرثومية التآزرية.