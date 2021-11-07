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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون السمنة السبب الجذري للعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك السرطان، فإذا كنت تكتسب وزناً باستمرار ولا تتخذ أي خطوات لإنقاص وزنك، فقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ووفقاً للخبراء والأطباء فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة ليس فقط بمرض السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية، ولكن أيضًا بالسرطان، بحسب ما ذكر موقع "health shot".

وفقًا للبرنامج الأمريكى لتسجيل السرطان (NCRP)، من المرجح أن يرتفع عدد حالات السرطان من 13.9 ألفًا في عام 2020 إلى 15.7 ألفًا بحلول عام 2025 ، بزيادة قدرها 20 ٪ تقريبًا.

تؤثر أنواع السرطان مثل الفم والرئة والقولون والمستقيم على عدد أكبر من الأشخاص في الفئة العمرية من 20 إلى 50 عامًا- وهي من سنوات العمر الأكثر إنتاجية.

"ما يقرب من ستة أنواع من السرطانات مرتبطة بالسمنة وتتزايد ببطء بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. وهي سرطان القولون أو المستقيم ، وسرطان البنكرياس ، وسرطان الكلى ، وسرطان المرارة ، وسرطان الرحم (ويسمى أيضًا سرطان بطانة الرحم) ، والورم النخاعي المتعدد.

وقال الدكتور أنيل هيرور، مدير وحدة جراحة الأورام المتقدمة في مستشفيات فورتيس بالهند: "غالبًا ما لا يتم اكتشاف هذه السرطانات لدى الشباب حتى يتطور المرض ويصعب علاجه".

كيف تزيد السمنة من خطر إصابتك بالسرطان؟

أكد الدكتور أنيل هيرور أن "الدهون ديناميكية، ولا توجد في مكان واحد فقط ويمكن أن نؤدي إلى اختلال وظيفي ، مما يؤدي إلى التهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان."

وتوجد العديد من السرطانات المرتبطة بالسمنة في أعضاء بالجسم في ضمادات من الدهون بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر الدهون الزائدة على الجسم كله مسببة تأثيرًا نظاميًا.

على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من خلل في الأنسجة الدهنية قد تغيرت لديهم مستويات الهرمونات، مثل الأنسولين والإستروجين.

ويمكن لهذه التغييرات أن تدمر الحمض النووي وتؤدي إلى العديد من السرطانات، بما في ذلك بعض الأعضاء وحتى سرطانات الدم، مثل المايلوما المتعددة ومع ذلك ، فإن الشيء الجيد الوحيد هو أن ما لا يقل عن ثلث السرطانات الشائعة يمكن الوقاية منها.

وهناك حاجة متزايدة لزيادة الوعي بالمخاطر الصحية بسبب السمنة ونمط الحياة غير الصحي الذي يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان.