بعد وفاة شون رودن بطل مستر أولمبيا مكملات رياضية احذرها

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القاهرة - سامية سيد - التمارين الرياضية تلعب دورا مهما في الحفاظ على صحتك الجسدية والعاطفية، وتعطي دفعة لوظائف الجسم وتحافظ أيضا على التوازن بين الطلب واستهلاك السعرات الحرارية، ولكن هناك من يتناول مكملات إضافية قبل التمرين والتي تعزز الأداء، ومن ثم دعونا اليوم نفهم التأثير السلبي لمكملات ما قبل التدريبات في الأداء، وسنناقش أيضًا المخاطر المحتملة لمكملات ما قبل التمرين، بحسب موقع "only my health".

كيف تؤثر مكملات ما قبل التمرين على جسمك؟

تهدف مكملات ما قبل التمرين إلى زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية والعضلات مما يحسن الأداء المباشر للشخص، هذه المكملات التي تكون في الغالب على شكل مسحوق تخفف في مجرى الدم وتؤثر على الصحة العامة للشخص، يحتوي على الأرجينين والكافيين الذي يجعل الشخص أكثر نشاطا لأداء المهام عالية الكثافة دون الشعور بالتعب.



مكملات ما قبل التمرين

تدعم الأنواع المختلفة من المكملات وظائف مختلفة، ومن الصعب تحديد تأثير معين على الجسم، يمكن أن تؤثر مكملات ما قبل التمرين على قلبك، ووظائف الكلى، ووظائف المخ، والاستجابة العصبية، وتجعل عضلاتك وعظامك تضعف بشكل أسرع.



مكملات ما قبل التمرين