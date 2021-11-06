شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحافظ علي وزنك ورشاقتك في 7 خطوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشاقة الجسم والوزن المثالى من الأمور التى يسعى إليها الكثيرون ولكن يجهلون الطرق التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الطرق الصحية التى تساعد على انقاص الوزن وفقا لما ذكره موقع nhs

1:لا تفوت وجبة الإفطار

لن يساعدك تخطي وجبة الإفطار على إنقاص الوزن، قد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية وقد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم لأنك تشعر بالجوع.

2:تناول وجبات منتظمة

يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

3:تناول الكثير من الفاكهة والخضار

الفاكهة والخضار منخفضة في السعرات الحرارية والدهون ، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات لذلك ينصح بالاكثار من تناولها للحفاظ على رشاقة الجسم.

4:كن أكثر نشاطا

أن تكون نشيطًا هو المفتاح لفقدان الوزن والحفاظ عليه، بالإضافة إلى توفير الكثير من الفوائد الصحية ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي لا يمكنك أن تفقدها من خلال النظام الغذائي وحده.

5:شرب الكثير من الماء

الاكثار من شرب المياه يحافظ على وزن الجسم ويطرد السموم منه كما يعمل على الحفاظ على رشاقته وحمايته من السمنة.

6:تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف أن تساعدك على الشعور بالشبع ، وهي مثالية لفقدان الوزن، حيث تم العثور على الألياف فقط في المواد الغذائية من النباتات، مثل الفاكهة والخضار ، الشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، الأرز البني، والمعكرونة ، و الفاصوليا، والبازلاء والعدس.

7:لا تقم بتخزين الوجبات السريعة

لا تقم بتخزين الوجبات السريعة - مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية الحلوة - في المنزل بدلاً من ذلك ، اختر الوجبات الخفيفة الصحية ، مثل الفاكهة وكعك الأرز غير المملح وكعك الشوفان والفشار غير المملح أو غير المحلى وعصير الفاكهة.